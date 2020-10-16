Tuchel: 'Sahaya çıkacak 11 oyuncumuz olmayabilir'

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, önümüzdeki hafta oynayacakları Manchester United karşılaşmasında sakatlıklar ve kovid-19 protokolleri gereğinde ilk 11'i çıkarmakta zorlanacaklarını açıkladı.



Önümüzdeki hafta ellerinde hazır olacak 11-12 veya 13 A takım oyuncusu olacağını söyleyen Tuchel, "Bu dönem bir şanssızlığın içindeyiz. Draxler ve Marquinhos sakatlandı, Dagba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kehrer, Bernat, Icardi geçen hafta sakatlanmıştı. Verratti İtalya ile sakatlandı, yeni transfer Danilo Ronaldo'da koronavirüs çıkması nedeniyle karantinada olacak" şeklinde konuştu.



Yeni transfer Moise Kean'in de henüz takıma hiç idmana çıkmamasına da değinen Tuchel, "Onun da kadroda olması gerekiyor ancak 1 idman bile yapamadık. Eğer tek 1 idmana bile çıkarsa bizimle birlikte olabilir" diye konuştu.



Nimes ile oynayacakları lig maçında ilk 11'i çıkarmakta zorlanacaklarını söyleyen Tuchel Manchester United maçı provasını en iyi bu şekilde yapabileceklerini söyledi.



