Ukrayna'daki savaşın ve kulübün sahibi Rus milyarder Roman Abramovic'in takım üzerindeki etkisine yönelik bir soru sorulması, deneyimli teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Tuchel, konuyla ilgili soru soran muhabire tepki gösterdi.



Muhabire çıkışan Tuchel, "Gerçekten artık buna bir son vermelisin! Ben bir politikacı değilim ve savaşı tecrübe etmediğim için sürekli sorularınıza benzer cevaplar vermiş olmak bile bana kötü hissettiriyor. Ben burada rahat içinde otururken bana cevap veremeyeceğim sorular sormayı kesmelisin." dedi.



Daha önce de benzer sorularla karşılaşan Tuchel, "Savaş gerçekten korkunç bir şey. Bunun iyi bir tarafı asla olamaz. Bu olay beni dehşete düşürüyor fakat işime konsantre olmaya çalışıyorum. Ancak benim anlamadığım neden bizim herhangi bir meslek grubundan daha çok dikkatimizin dağılması gerektiğini düşünmeniz. Bizler Chelsea kulübü bünyesinde çalışma fırsatına layık görülmüş insanlarız ve tabii ki burada inşa etmeye çalıştığımız şeyin yerle bir olmasından korkuyoruz. Ancak herhangi bir Avrupa ülkesinden veya kulübünden daha fazla risk hissetmiyoruz. Var olan risk herkes için eşit derece. Herkes gibi biz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz." demişti.



Geçtiğimiz cumartesi, Roman Abramovic kulübün yönetimini müteveli heyetine bıraktığını açıklamış ve kulübün mevcut durumlardan etkilenmesini istemediğini söylemişti.



Rus milyarderin bu kararı Tuchel'e sorulduğunda ise "Takımın teknik direktörü olarak benim için değişen bir şey yok çünkü her gün Petr Cech ve Marina Granovskala ile takımımızı nasıl geliştirebileceğimize dair istişareler yapıyoruz ve hedeflerimizi kötü etkileyecek bir durum söz konusu değil. Onlar işin başında olduğu sürece benim için hiçbir şey değişmeyecek." açıklamasını yaptı.





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