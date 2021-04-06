Tuchel, PSG'de görevden alınma sürecini anlattı

Chelsea menejeri Tuchel, Paris Saint Germain'de görevden alınma sürecini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tuchel, PSG'de görevden alınma sürecini anlattı
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06 Nisan 2021 16:05
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Alman menajeri Tuchel, Paris Saint Germain'de görevine son verilmesi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

PSG'de görevine son verilmesini değerlediren Tuchel, "Çok şaşırtıcıydı. 22 Aralık'ta olduğunu hatırlıyorum, öğleden sonra bir şeyler olacakmış gibi hissettim. PSG Sportif Direktörü Leonardo ile sohbet ettim ve ertesi gün Strasbourg maçından hemen önce bir haber daha aldım. Beni kovabileceklerini hissettim ama inanmadım" dedi.

Kovulma sürecini de anlatan Tuchel, "Leonardo ve ben iki dakikadan daha az süren bir konuşma yaptık ve ne onun ne de benim söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Toplanı odasından ayrıldım ve Paris'te eşyalarımızı topladık, Noel'i kutlamak için evimize döndük. İş düzeyinde boktan bir Noel geçirdim ama en güzel hediyeyi Noel ağacında Chelsea'den aldım" şeklinde konuştu.



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