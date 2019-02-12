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Tuchel: "Neymar gibi oyuncuların boşluğu dolmaz!"

PSG Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, Manchester United ile oynayacakları maçta Neymar'ı arayacaklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tuchel: 'Neymar gibi oyuncuların boşluğu dolmaz!'
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12 Şubat 2019 13:42
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Manchester United ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi konuştu.

"Paul Pogba, inanılmaz yetenekli ve kabiliyetli bir oyuncu." diyerek sözlerine başlayan Tuchel, "Manchester United'ın anahtar oyuncusu Pogba. Topla ilişkisi kuvvetli, ayağından söküp alamıyorsunuz. Birebirde çok kuvvetli. Her an fark yaratabiliyor. Şu an Manchester United'ın lideri gibi oynamaya ve davranmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Paul Pogba'nın Martial ile kusursuz bir uyumu olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Pogba, beklenmedik bir pasla Martial'ı pozisyona sokabiliyor. Bunun dışında, ceza sahası çevresinden fırsat bulursa çok çok tehlikeli bir oyuncu." diyerek sözlerini sürdürdü.

"NEYMAR'I ARAYACAĞIZ"

Edinson Cavani ve Neymar'ın yokluğu hakkında da konuşan Tuchel, "Mbappe, her üç oyuncunun yokluğunu da kapatamaz. Neymar kalitesindeki oyuncular oynayamadığında, boşluklarını dolduramazsınız. Bugün Manchester United, Pogba veya Rashford'ın boşluğunu dolduramaz. Biz de Neymar'ı arayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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