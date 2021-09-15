Tuchel: "Lukaku'yu gol atsın diye aldık"

Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel, Zenit'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tuchel: 'Lukaku'yu gol atsın diye aldık'
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15 Eylül 2021 07:43
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Zenit'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Alman teknik adam son şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlamanın önemine değinerek, "İlk yarı bizimi için daha zor geçti. Kazanmayı hak edecek futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizi uzun süre rahatsız edecek oyunu oynayamadık ama kazanmak için yeterli oldu" diye konuştu.

Yeni transfer Romelu Lukaku'yla ilgili de konuşan Tuchel, "Lukaku Azpilicueta'dan çok iyi bir orta aldı ve gereğini yaparak topu ağlara gönderdi. Onu bu yüzden aldık, gol atmayı seviyor" diye konuştu.


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