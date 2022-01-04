Tuchel: 'Lukaku, takıma geri döndü'

Chelsea'de forma giyen ve Inter'e dönmek istiyorum dediği son röportajıyla gündeme oturan Romelu Lukaku için Londra ekibinin menajeri Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.



"ÖZÜR DİLEDİ VE TAKIMA DÖNDÜ"



Açıklamaları nedeniyle Liverpool maçında da kadroda olmayan Belçikalı golcü için konuşan Tuchel, "Romelu Lukaku özür diledi ve takıma geri döndü. Benim için önemli olan röportajın kasıtlı olmadığını anlamaktı. Bu olay, insanların olmasını istediği kadar büyük değil ancak küçük de değil, sakin kalıp, onun özrünü kabul edebiliriz." dedi.



Lukaku'nun kendi oyuncuları olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Lukaku, ne yaptığını ve neye sebep olduğunun çok net farkında. Bunu temizlemek için kendisini sorumlu hissediyor. Bununla baş edebilir, başka bir seçeneği de yok. O bizim oyuncumuz" şeklinde konuştu.



Golcü futbolcunun duygusal biri olduğunu söyleyen Tuchel, "Lukaku'nun takıma bağlılığı konusunda hiçbir şüphe yok. O çok kararlı bir isim, bu yüzden açıklamaları bize çok sürpriz oldu. Şu ana kadar hiçbir problem yaratmadı, o çok duygusal bir adam. Umarım, taraftarlar da bunları görür ve takımı desteklemeyi sürdürürler. Artık devam etme zamanı" ifadelerini kullandı.



"KULÜP ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"



Takımdan ayrılması gündeme gelen adı Real Madrid ile geçen Antonio Rüdiger'e de değinen başarılı menajer, "Gelecekte neler olacağını tahmin edemiyorum. Menajeri başka kulüplerle görüşüyor mu, bilmiyorum. Ama bu dönemde bu mümkün. Rüdiger ile iletişim halindeyiz, onu ne kadar önemsediğimi biliyor. Kulüp bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor" sözlerini kullandı.





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