Tuchel: 'En iyi maçlarımızdan biri değil'

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Oyunu değerlendiren Tuchel, "Sonuç iyiydi ama nasıl kazandığımıza gelirsek; şöyle, böyle... Daha iyisini yapabilirdik. Maça zor girdik, ritim eksikliği vardı. Çok agresif olmalıydık, oyunu açmalarına izin verdik. Basit, rahat top yapabildiler. İlk yarıya göre yine 2. yarıda fena değildik. En iyi maçlarımızdan biri değil. Her gün kolay geçiyor diyemeyeceğim bir dönemdeyiz. Mental olarak pozitif kalmayı başarmalıyız. Sakatlıkların da çok olduğunu göz önünde bulundurursak, bizden beklentilerin şu anda yüksek olmaması gerekir" dedi.



Fazla dinlenemediklerini söyleyen Tuchel, "Bu sene, geçen sene değil tabi, çok fark var. Tatil yapamadık, dinlenemedik, çalışma dönemlerimiz çok verimli olamadı. Bir sezon biter bitmez diğerine başladık. Oyuncularımız için dinlenme süreci çok iyi geçmedi. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor bundan sonraki maçlarda. Her zaman 60-65 maç yapan bu oyunculardan her maçta performans bekleyemezsiniz. Seneler sonra bu sene, hazırlık sürecimiz gerçekten yetersiz kaldı. Milli maçların da olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. 2 ay oldu ve tekrar başlamak soluklanamadan, kolay olmadı bu grup için. Oyuncuları sürekli motive etmeye çalışıyorum, onlar için de kolay olmadığını biliyorum ama ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



Grubun zorlu olduğunu söyleyen Alman hoca, "Olağanüstü zor bir gruptayız. Kendi ligimizdeki maçlar da var. Manchester maçımız yine mutlaka zor geçecek. Her maça iyi odaklanıp, maç maç devam etmek hedefimiz ama gruptan çıkmak bizim için zor olacak. Odaklanıp, böyle devam etmemiz, performansımızı arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.