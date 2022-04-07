Tuchel: 'Deplasmanda bizi mahvederler'

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Real Madrid'e kaybettikleri maçın değerlendirmesini yaptı.



Basın karşısına çıkan Tuchel sözlerine kendilerini eleştirerek başladı ve "Ağır bir yenilgi aldık. Stamford Bridge'de benim yaşadığım en kötü ilk yarıyı oynadık. Böyle oynamamalıydık, standartlarımızın çok çok çok uzaktık. Böyle oynarsak önce Southampton'a yenilip sonra Bernabeu'da mahvoluruz" diye konuştu.



"Rakip kim olursa olsun her zaman geri dönebilirsin" diyen Tuchel, "İkinci yarıda 16 şutumuz vardı ama oyuna kendin ağırlık koyamazsan işler zorlaşır. Bizim de başımıza gelen buydu" dedi.





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