Tuchel: "Deplasmanda bizi mahvederler"

Thomas Tuchel Real Madrid karşısında aldıkları 3-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tuchel: 'Deplasmanda bizi mahvederler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2022 01:49
Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Real Madrid'e kaybettikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Basın karşısına çıkan Tuchel sözlerine kendilerini eleştirerek başladı ve "Ağır bir yenilgi aldık. Stamford Bridge'de benim yaşadığım en kötü ilk yarıyı oynadık. Böyle oynamamalıydık, standartlarımızın çok çok çok uzaktık. Böyle oynarsak önce Southampton'a yenilip sonra Bernabeu'da mahvoluruz" diye konuştu.

"Rakip kim olursa olsun her zaman geri dönebilirsin" diyen Tuchel, "İkinci yarıda 16 şutumuz vardı ama oyuna kendin ağırlık koyamazsan işler zorlaşır. Bizim de başımıza gelen buydu" dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.