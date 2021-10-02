Tuchel'den Havertz'e performans eleştirisi

Thomas Tuchel, Kai Havertz'in kalitesi ve potansiyeli nedeniyle kendisinden daha yüksek beklenti içinde olduklarını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tuchel'den Havertz'e performans eleştirisi
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02 Ekim 2021 09:43
Chelsea'nın Alman menajeri Thomas Tuchel, takımın istikrarsız yıldızlarından Kai Havertz oyuncusunun performansını eleştirdi.

Tuchel Kai Havertz'in antrenman performansını yukarı çekerek kendisinden daha yüksek beklenti içinde olduklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golden sonra ona özgüven açısından çok yardımcı oldu. Bu sezon maçlarda ondan daha fazlasını beklediğimizi söylemekten çekinmiyorum" sözlerini kullandı.

21 yaşındaki Havertz'in yeteneklerinin üst düzey olduğunu kimsenin ona kızmadan doğru yolu göstermeye çalıştığını belirten Tuchel, "Chelsea için oynadığınızda herkes sizden daha yüksek beklenti içinde oluyor. Kai de bu potansiyel var ve daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kai Havertz geçen sezon Bayer Leverkusen'den 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.


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