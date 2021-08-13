Tuchel'den Haaland şakası: 'Lewandowski'yi de 10 numara yapacaktık'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, transfer için açıklamalarda bulundu.



Kadrosuna 115 milyon euro bedelle Romelu Lukaku'yu katan Maviler'in hocası, transferde adı sıklıkla anılan Haaland için konuştu.



Lukaku'nun yanına Haaland'ın alınıp alınmayacağı sorulan Tuchel, "Evet ikisini de denedik. Lewandowski'yi de 10 numaraya alacaktık ama maalesef yönetim bizi dinlemedi. Bu yüzden sadece Lukaku ile mutlu olmalıyız" şeklinde konuştu.



