Tuchel'den Galatasaray itirafı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maçlar için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuchel'den Galatasaray itirafı!
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13 Kasım 2023 14:02
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Fransız kanalına bir röportaj verdi.

50 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlar için de konuştu ve, "Galatasaray karşısında çok zorlandık çünkü Galatasaray oyun tarzını değiştirmiş. Galatasaray bugün çok daha agresif bir takım. Maç sonu özellikle çok zor geçti, Şampiyonlar Ligi'nde 2 dakika içinde her şey olabilir." sözlerini kullandı.

Bayern Münih, Galatasaray karşısında İstanbul'daki ilk maçı 3-1, Almanya'daki ikinci maçı ise 2-1'lik skorla kazanmıştı. [Nafi Alpay]

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