Tuchel'den Batshuayi açıklaması

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi için Chelsea'den açıklama geldi.



"HERKESİN ŞANSI VAR"



Londra devinin teknik direktörü Thomas Tuchel, takımdaki geleceği belirsiz olarak gösterilen Belçikalı golcü için, "Herkesin kendisini göstermesi için bir şansı var. Genç futbolcular ve Batshuayi gibi isimlerin büyük bir fırsatı var. Oynamaları kendilerine bağlı bir durum, neler olabileceğini biliyorlar ve oynamak için yüzde yüzlerini veriyorlar" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'TA 14 GOL ATTI



Chelsea'nin ABD'deki 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta çıktığı 42 maçta 14 gol attı.





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