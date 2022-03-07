Tuchel'den "Abramovich" tezahüratlarına eleştiri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, deplasmanda Burnley'i 4-0 yendiği maçta Chelsea'li taraftarların kulüp sahibi Roman Abramovich lehine tezahüratlarda bulunması, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eleştirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tuchel'den 'Abramovich' tezahüratlarına eleştiri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2022 10:37
İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Chelsea arasında oynanan maç öncesi Ukrayna için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu sırada Chelsea'li taraftarların "Roman Abramovich" tezahüratları yapması İngiltere'de gündem oldu. Burnley taraftarlarının şiddetli bir tepki ile ıslıkladığı tezahüratlar, Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından da "doğru zaman değildi" sözleri ile eleştirildi.

"Birlikte hareket etmeliyiz"

Chelsea taraftarlarını daha saygılı olmaya davet eden Alman teknik direktör, "Maçlar öncesi beraber diz çöküyoruz, kendi kulübümüzden veya başka bir kulüpten birisi hayatını kaybettiğinde hep birlikte 1 dakikalık saygı duruşu yapıyoruz. Bu da böyle olaylardan biriydi. Aksi yönde bir mesaj vermenin hiç sırası değildi. Bir bütün olarak hareket edip Ukrayna'ya saygı göstermemiz gereken zamanlardan geçiyoruz. Kulüp olarak taraftarlarımızdan saygı duruşuna katılmalarını istiyoruz.  Şu anda başka bir düşünceye ihtiyaç duymuyoruz. Bütün dualarımız Ukrayna ile." dedi.

Premier Lig yönetimi,  hafta sonu oynanan tüm maçlarda Ukrayna'ya olan desteğini "Futbol, birlik içinde" mesajı ile gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.