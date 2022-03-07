İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Chelsea arasında oynanan maç öncesi Ukrayna için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu sırada Chelsea'li taraftarların "Roman Abramovich" tezahüratları yapması İngiltere'de gündem oldu. Burnley taraftarlarının şiddetli bir tepki ile ıslıkladığı tezahüratlar, Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından da "doğru zaman değildi" sözleri ile eleştirildi.



"Birlikte hareket etmeliyiz"



Chelsea taraftarlarını daha saygılı olmaya davet eden Alman teknik direktör, "Maçlar öncesi beraber diz çöküyoruz, kendi kulübümüzden veya başka bir kulüpten birisi hayatını kaybettiğinde hep birlikte 1 dakikalık saygı duruşu yapıyoruz. Bu da böyle olaylardan biriydi. Aksi yönde bir mesaj vermenin hiç sırası değildi. Bir bütün olarak hareket edip Ukrayna'ya saygı göstermemiz gereken zamanlardan geçiyoruz. Kulüp olarak taraftarlarımızdan saygı duruşuna katılmalarını istiyoruz. Şu anda başka bir düşünceye ihtiyaç duymuyoruz. Bütün dualarımız Ukrayna ile." dedi.



Premier Lig yönetimi, hafta sonu oynanan tüm maçlarda Ukrayna'ya olan desteğini "Futbol, birlik içinde" mesajı ile gösterdi.





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