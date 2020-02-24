Tuchel Bayern'e, Allegri PSG'ye iddiası

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in önümüzdeki sezon için Bayern Münih ile flört halinde olduğu ileri sürüldü.Fransız L'Equipe'e göre Tuchel'in son günlerde üst üste yaptığı bariz hataların sebebinin PSG'yi kafasında bitirmesi ve Bayern Münih ile anlaştığı iddia edildi. Geçen sezonun sonunda PSG kulübü Tuchel ile olan sözleşmelerindeki opsiyonu kullanarak kontratı 2021 yılına kadar uzatmıştı.İddialara göre ayrıca PSG'nin Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayırarak göreve İtalyan teknik adam Massimilano Allegri'yi getireceği belirtiliyor. 2 sezondur takım çalıştırmayan Allegri'nin PSG'de futbolun patronu Leonardo tarafından özellikle istendiği de gelen haberler arasında.İtalyan teknik adam Allegri, 20 Şubat'ta Paris'te Cristoph Duggary ile birlikte Paris'te bir söyleşi etkinliğine katılmıştı ve dedikodular ayyuka çıkmıştı.PSG Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Dortmund ile oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetmiş, rövanş