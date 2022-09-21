Tuchel, Bayern Münih'i istiyor!

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın olası ayrılık senaryosunda adı geçen Thomas Tuchel, göreve sıcak bakıyor.



Alman basınında yer alan haberde, 7 Eylül'de Chelsea'de görevine son verilen Tuchel'in, çalışmaya fazla ara vermek istemediği ve Bayern Münih'te görev almak istediği belirtildi.



49 yaşındaki teknik adamın, teklif gelmesi halinde Chelsea'den daha düşük bir ücreti kabul edebileceği ancak Bayern Münih'ten herhangi bir temas olmadığı ifade edildi.



Bayern Münih yönetiminin, şu an için Nagelsmann'ın arkasında oldukları ve Tuchel konusunu masaya yatırmadıkları kaydedildi.





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