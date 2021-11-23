Tuchel: "Abramovich ile karşılıklı vakit geçirmedim"

Chelsea'nin hocası Tuchel, kulübün sahibi Roman Abramovich ile olan iletişimini ve takım üzerindeki etkisini anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tuchel: 'Abramovich ile karşılıklı vakit geçirmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 03:01
Chelsea menajeri Thomas Tuchel, İngiliz ekibinin sahibi Roman Abramovic'le karşılıklı konuşacak kadar vakit geçirmediklerini açıkladı.

Tuchel yaptığı açıklamada Abramovich'in çok detaycı ve tam bir futbol tutkunu olduğunu belirterek, "Roman Abramovich ile birbirimizi tanıyacak kadar karşılıklı vakit geçirmedik. Futbola aşık birisi ve detaylara çok hakim. Tesislerde neler olduğuna dair onu sürekli bilgilendiriyoruz. Kendisinin bizden istediği en önemli şey rekabetin içinde kalmamız. Onunla çalıştığımız için şanslıyız" diye konuştu.

Kulüpte gösterdikleri performansı Abramovich'i etkilemek için değil kendilerini başarıya taşımak için sergilediklerini belirten Alman hoca, "Kendisi burada olsun veya olmasın biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Roman Abramovich uzun süre İngiltere'den vize almak için zorluk yaşadığı gerekçesiyle ülkeye girememiş ve İsrail vatandaşlığına geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.