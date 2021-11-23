Tuchel: 'Abramovich ile karşılıklı vakit geçirmedim'

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, İngiliz ekibinin sahibi Roman Abramovic'le karşılıklı konuşacak kadar vakit geçirmediklerini açıkladı.



Tuchel yaptığı açıklamada Abramovich'in çok detaycı ve tam bir futbol tutkunu olduğunu belirterek, "Roman Abramovich ile birbirimizi tanıyacak kadar karşılıklı vakit geçirmedik. Futbola aşık birisi ve detaylara çok hakim. Tesislerde neler olduğuna dair onu sürekli bilgilendiriyoruz. Kendisinin bizden istediği en önemli şey rekabetin içinde kalmamız. Onunla çalıştığımız için şanslıyız" diye konuştu.



Kulüpte gösterdikleri performansı Abramovich'i etkilemek için değil kendilerini başarıya taşımak için sergilediklerini belirten Alman hoca, "Kendisi burada olsun veya olmasın biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Roman Abramovich uzun süre İngiltere'den vize almak için zorluk yaşadığı gerekçesiyle ülkeye girememiş ve İsrail vatandaşlığına geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.





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