Tuanzebe'den Trabzonspor'a: 'Beni alın!'

Trabzonspor, Manchester United forması giyen stoper Axel Tuanzebe ile ilgileniyordu. Ancak Fırtına'nın listesinde başka isimler de yer alıyordu. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetime sürpriz bir mesaj geldi.,24 yaşındaki stoper, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'da oynamak istediğini iletti. Manchester United'ın önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği genç futbolcuya bu gelişme sonrasında ağırlık verileceği öğrenildi.Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.