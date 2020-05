TTF'den 'karantinada tenis oynama rehberi'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), "karantinada tenis oynama rehberi" hazırladı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı kulüpler, sporcular ve antrenörlerin uyması gereken kurallar, federasyonun internet sitesinden yayımlandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Kovid-19 salgını başladığı andan bugüne atılması gereken adımlara dair ulusal ve uluslararası karar mercileriyle yakın temasta çalışmaya özen gösterdiklerini vurguladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Tennis Europe ile sürekli iletişim kurarak hem gelişmeleri takip ettiklerini hem de atılacak adımları belirlediklerini belirten Durmuş, şu ifadeleri kullandı:"Kulüplerimizin yeniden faaliyete geçmesi ve kortlara dönebilmek için gerekli çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu noktada hem Bakanlığımızın hem de bizlerin öncelikli gayesi camiamızın tüm mensuplarının sağlığını korumaktır. Kulüplerimizin açılacağı tarih Bakanlığımızca belirlendiği anda sizlere resmi duyuruda bulunacağız. Halihazırda, kulüplerimiz faaliyete başladıklarında uyulması gereken kuralları belirlemiş bulunuyoruz. Gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeniz için bu kuralları sizlerle paylaşıyoruz. Güzel günlerde yeniden kortlarda buluşmak dileğiyle."- Tesislerin girişinde el hijyeni sağlayacak dezenfektan bulunmalıdır.- Tesisteki kafe, soyunma odaları, duşlar, ofisler ve benzeri kapalı alanlar hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Gerektiği takdirde tesisin kapalı alanları günün belli saatlerinde havalandırılmalıdır.- Kulüp içerisinde nelerin dezenfekte edilmesi gerektiğinin bir listesi oluşturulup, bu listeye göre günlük dezenfekte işlemi yapılmalıdır.- Kapı kolları, masalar, telefonlar, ışık anahtarları ve musluklar gibi çok sayıda kişinin dokunduğu yüzeyler sıkça temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.- Sadece açık kortlar kullanılmalıdır.- Sporcu oturma alanları, kortun iki ayrı kısmına yerleştirilmelidir.- Tesis içerisinde yapılan antrenman veya derslerde kullanılan ekipmanlar minimuma indirilmeli ve dezenfekte edilmelidir.- Mümkünse tesise ve kortlara farklı 2 kapıdan giriş ve çıkışın sağlanması karşılaşma ve teması aza indirebilir.- Kort içerisinde atıklar için ayrı 2 çöp kutusu bulundurulabilir; evsel atıklar (top kutusu, meyve, su şişesi gibi) ve tıbbi atıklar (maske, eldiven gibi).- Tesise girerken ve çıkarken muhakkak maske takılması gerekmektedir.- Tenis ekipmanlarının kişiye özel olduğu bilinciyle her oyuncu kendi ekipmanını getirecek ve bu ekipmanın temizliğini sağlayacaktır.- Kortta bulunan sporcu çıktıktan sonra, bir sonraki antrenman için en az 10 dakika kadar beklenmelidir.- Oyun öncesi ve sonrasında el sıkışmak yerine raket selamlaşması yapılabilir.- Su, atıştırmalıklar ve benzeri yiyecek içecek ile raket, bileklik, grip, şapka ve havlu gibi ekipmanların hiçbir şekilde paylaşılmaması gerekmektedir.- Mümkünse her antrenmanda yeni toplar ve yeni bir grip kullanılmalıdır. Her oyundan önce grip bölümü silinmeli ve oyundan sonra değiştirilmelidir.- Antrenman dışında eldiven giymek gibi ekstra önlemler alınmalıdır.- Oyunlar öncesi ve sonrasında tesisteki duş ve soyunma odaları hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.- Kort kapılarına, saha kenarlarına, banklara vb. yerlere dokunmaktan kaçınılmalıdır.- Musluk veya çeşme sapına dokunmaktan kaçınmak için dolu bir su şişesi getirilmelidir.- Derslerin ve antrenmanların bitiminde kortlar mümkün olan en kısa sürede terk edilmelidir, kulüpte kalınmamalıdır.- Oyuncular veya antrenörler arasında en az 1,5-2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır.- Muhtemelen olmasa da bir tenis topunun Kovid-19 virüsünü iletmesi mümkündür, çünkü neredeyse tüm sert yüzeyler hastalığı iletebilir.- İki kutu top açın ve topları numaralandırın. Birinci kutudan siz top alın ve oyun partnerinizin diğer kutudan top almasını sağlayın.- Sadece kendi numaralarınızı taşıyan top setinizi oyun sırasında kullandığınızdan emin olarak oyuna devam edin.- Top, raket veya başka bir ekipmanı kullandıktan sonra gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının.- Topları almak ve rakibinize yollamak için raketi/ayağınızı kullanın. Topları almak için ellerinizi kullanmaktan kaçının.- Kortun kendi bulunduğunuz yarısında kalınmalı, oyun sonlarında kort değiştirmekten kaçınılmalıdır.- Mola verirken diğer oyunculardan uzak durulmalıdır.- Veliler veya engelli oyuncuların refakatçileri haricinde zorunlu seyircilere (her sporcu için 1 kişi olarak sınırlandırılabilir) izin verilmemeli, bu seyirciler arasında da sosyal mesafenin korunduğundan emin olunmalıdır.