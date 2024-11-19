TTF'nin yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı

Türkiye Tenis Federasyonunda (TTF) olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.



Federasyonun açıklamasına göre, 11 Kasım'da yapılan genel kurulda seçilen yönetim kurulu, TTF Ankara merkez ofisinde toplandı.



TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, bazı üyeler çevrim içi katıldı. Toplantıda genel sekreter Yalçın Yüksel de hazır bulundu.



Başkan Müderrisgil, Hakan Ertürk'ü başkan vekili olarak görevlendirdi.



Yönetim kurulu toplantısında, yeni döneme ilişkin hedefler ile uygulanacak politikalar görüşüldü.



