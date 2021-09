TTF Başkanı Durmuş, 'Geleceğin Tenis Sporunu Gençlerle Şekillendiriyoruz' toplantısında konuştu

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Bir yıldır gençlerle geleceğin tenis sporunu nasıl şekillendirebiliriz diye çalıştık. Biz hep tenisin zengin sporu olmadığını, herkes tarafından her zaman her yerde oynanabileceğini söylüyoruz." dedi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Durmuş ve diğer ilgililer, bir otelde gerçekleştirilen Erasmus+Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin zirve toplantısına katıldı.



Durmuş, burada yaptığı konuşmada, 9 bölgede toplantı yaptıklarını ve 81 ilde gençlerle buluştuklarını belirterek, "Bir yıldır gençlerle geleceğin tenis sporunu nasıl şekillendirebiliriz diye çalıştık. Biz hep tenisin zengin sporu olmadığını, herkes tarafından her zaman her yerde oynanabileceğini söylüyoruz." diye konuştu.



İki günlük bir çalışmanın sonunda 150 gencin düzenleyeceği rapor ve bilgiler doğrultusunda bazı çalışmalar yapılacağını vurgulayan Durmuş, "Sizlerin bize vermiş olduğu raporlarla, sizlere daha doğru politikalar üretmek ve sizlerin yanında olabilmek adına ödevimizi çalışacağız. Geleceğin tenis sporunu beraber şekillendireceğiz. Bu projeler çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların sonunda Kaymakcı ile Durmuş, programa katılan gençlerle salonda tenis maçı yaptı.



- Proje hakkında



"Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesi kapsamında Kırklareli, Giresun, Artvin, Antalya, Aydın, Van, Kastamonu, Malatya ve Niğde'de yapılan bölgesel toplantılar ile tenisin gençler arasında bilinirliğinin artırılması ve bir spor branşı olarak tercih edilmesinin teşvik edilmesi amaçlandı. Düzenlenen bölgesel toplantılar vasıtasıyla yaklaşık 1000 gence ulaşılan projede, tenis sporunun gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan yönü vurgulandı.