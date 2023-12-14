TTF Başkanı Cengiz Durmuş: 'Kıran kırana bir yarış izleyeceğiz'

18-24 Aralık'ta final müsabakalarının yapılacağı Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.



TED Spor Kulübünün Tarabya'daki tesislerinde düzenlenen toplantıda Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa açıklamalarda bulundu.



Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de tenisin gelişebilmesi adına çok önemli ve doğru projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Yeni yaptığımız projelerle, dünya tenisinde söz sahibiyiz. Hedeflerimize ulaşabilmek için paydaşlarımızla çok iyi çalışıyoruz. Asla yalnız yapamayacağımızı biliyoruz. 81 ilde örgütlenmiş bir federasyonuz. 103 bin lisanslı sporcu sahibiyiz. Bu asla yetmez. Milyonlara ulaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Sponsor desteğinin önemine dikkati çeken Durmuş, "Sponsorlarımızın marka değeriyle bizimle hareket edip imkanlarını bize yönlendirmesi çok önemli. Onlar olmadan olmaz. Aydınlı Grup'a teşekkür ediyorum. İsimlerini ligimize vererek bize değer kattılar. En fazla turnuva düzenleyen ülkelerden biriyiz. Türkiye Tenis Ligi, 1980'den beri devam ediyor. Bugün en değerli yılını yaşıyor. 32 takımın yer aldığı kıran kırana bir yarış izleyeceğiz." diye konuştu.



Şeref Safa: "Bu işten toplumsal kar ve sosyal fayda bekliyoruz"



Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa, Cacharel markasının tenise çok yakıştığını vurgulayarak, "Tenise yaptığımız bu destek çok önemli. Spor sadece birkaç branştan ibaret değil. Amatör sporlara verilen desteklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Tenis Ligi'ne destek ve sponsor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu imkanı bize sağlayan başta Cengiz Durmuş olmak üzere federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Organizasyonda dereceye giren sporculara başarı primi vereceklerini kaydeden Safa, "Kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren ekiplere ayrıca başarı primi uygun gördük. Birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin liralık hediye çeki vereceğiz. Bu anlaşma 1 yıllık. İlerleyen seneler için başka anlaşmalar da yapılabilir. Buna açığız. Bu işten toplumsal kar ve sosyal fayda bekliyoruz. Buradan birkaç sporcuyu uluslararası arenaya çıkarırsak en iyi faydayı elde ederiz. Konu yurt dışında ülkemizin bayrağını dalgalandırmaksa üzerimize düşeni yapmaktan imtina etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.





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