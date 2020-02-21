TSYD'den başkanlar için davet açıklaması

TSYD'den 4 büyük kulüp başkanına gönderilen davet üzerine bir açıklama geldiİşte resmi duyuru;"Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır"