TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın 10. kazananı Ziraat Bankkart

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart birinciliğe ulaştı.

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TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın 10. kazananı Ziraat Bankkart
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27 Eylül 2024 22:19
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde 3 gün boyunca heyecanlı maçlara sahne olan turnuvada Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas Spor'un yanı sıra Ziraat Bankkart mücadele etti.

Turnuvanın 3. ve son gününde Altekma ile karşılaşan Ziraat Bankkart, 25-21, 27-29, 25-16, 22-25 ve 15-12'lik setlerle müsabakayı 3-2 kazandı.

İlk gün iki İzmir takımının mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 yenerken, dünkü karşılaşmada Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u aynı skorla mağlup etmişti. Bu sonuçlarla organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart, müsabakadan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ziraat Bankkart'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş verdi.

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