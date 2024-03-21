TSYD İzmir Şubesi'nden Göztepe'ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe'yi ziyaret ederek CEO Kerem Ertan ve İletişim Direktörü İsmail Tur'la bir araya geldi.



Ergin Karataş, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ziyarette, İzmir sporunun ilerlemesi için tüm kulüplerle ortak projelere imza atmak istediklerini, futbol takımı Süper Lig'e doğru ilerleyen Göztepe'nin amatör branşlara verdiği önemin de her geçen gün arttığına dikkati çekti.



Dernek olarak kulüplerle ortak çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Karataş, bunun da İzmir sporuna olumlu yansıyacağın inandığını kaydetti. Göztepe CEO'su Kerem Ertan da Ergin Karataş başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diledi.



Ertan, "TSYD, Türk sporu için önemli bir kuruluş. Biz Göztepe olarak TSYD İzmir Şubesi ile ortak projelerde yer almaktan çok mutlu oluruz" dedi. Ertan, ziyarette Başkan Karataş'a üzerinde TSYD yazan Göztepe forması hediye etti.





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