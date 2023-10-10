TSYD Ankara Kupası ertelendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın 56. organizasyonu ertelendi.



TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği müsabakasının 15 Ekim Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırılan maç, sarı-lacivertli ekibin talebi üzerine ertelendiği belirtildi.



Açıklamada, "Kasım ayında bir kez daha verilecek milli maç arasında 2 kulübün aralarında uzlaşı sağlayabilmesi durumunda geleneksel turnuva hayata geçirilecek." ifadeleri kullanıldı.



