TSYD Ankara Kupası, Ekim ayında oynanacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın 56'ncısı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için verilecek milli arada, Ekim ayının ortasında oynanacak.



TSYD'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki kupa maçının daha önce 10 Eylül 2023 tarihinde oynanmasının kararlaştırıldığı hatırlatılarak, "Eryaman Stadı'nın yenileme çalışmalarının kısa süre önce tamamlanması ve zeminde tekrar bozulma yaşanmaması adına, müsabakanın Ekim ayının ortasında oynatılması yönünde görüş birliğine varıldı." denildi.



Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka ile ilgili diğer bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı aktarıldı.







