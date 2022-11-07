TSSF'nin 'Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni' sınavı yapıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Muğla'da düzenlenen "Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni" sınavı sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan uygulamalı sınav Fethiye'de gerçekleştirildi.



Açıklamada, eğitmen adaylarının 3 gün boyunca, sırasıyla teori sınavı, yüzme becerileri, ilk yardım uygulaması, su üstü becerileri ve çeşitli yüzme uygulamalarından geçtikleri belirtildi.





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