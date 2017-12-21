TSM 2018 kadrosunu duyurdu

Kış mevsiminden sonra yaz mevsimini de şampiyonlukla sonlandıran TSM daha önceki sezonlarda da olduğu gibi Dünya Şampiyonasında istediğini yapamayınca kadrosunda üç değişikliğe gitti. Dünya Şampiyonasında istenilen performansı sergilemeyen hatta Dünya Şampiyonasının en zayıf ormancılarından biri olan Svenskeren ile yolları ayıran TSM, Svenskeren'in yerine geçtiğimiz sezon Phoenix1'da parlayan genç yıldız MikeYeung'u transfer etti.



Asıl büyük değişikliği ise alt koridorunu değiştirerek yapan TSM, DoubleLift Biofrost ikilisinin yerine EU LCS şampiyonu G2'nun alt koridoru Zven ve Mithy'i getirdi. Tabi bu değişikliği yapabilmelerinin en büyük sebebi Bjergsen'in 5. senesini de doldurmasıyla artık yerel oyuncu kontenjanında yer alması oldu.



MikeYeung'un Bjergsen ile nasıl bir uyum sağlayacağı ve bu seviyede ne kadar performans sergileyeceği bilinmez ama Zven ve Mithy gibi başarılı ve tecrübeli bir alt koridoru bünyesine katması TSM'i bu sezonda NA LCS'in şampiyonluk favorisi haline getiriyor.







Kadronun Tam Hali ise;



Üst Koridor: Hauntzer



Ormancı: MikeYeung



Orta Koridor: Bjergsen



Saldırı Gücü Taşıyıcısı: Zven



Destek: Mithy

Kadronun Tam Hali ise;Üst Koridor:Ormancı:Orta Koridor:Saldırı Gücü Taşıyıcısı:Destek:













