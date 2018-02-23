TSK'dan Afrin operasyonu görüntülerini kaldıran Youtube'a yanıt geldi!

Youtube'un, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine ait mühimmat aracının bombalandığı görüntülerinin kaldırması üzerine TSK'dan yanıt geldi. Kahraman mehmetçiğimizin savaştığı Afrin'de terör örgütünün mühimmat taşıma esnasında bombaladığı görüntüleri kaldıran Youtube'a ''Görüntülerde yanan aracın, arka arkaya infilak etmesinin mühimmat yüklü olduğunun kanıtı olduğunu özellikle dikkatinize sunuyoruz." denildi.

23 Şubat 2018 23:07
TSK'dan Afrin operasyonu görüntülerini kaldıran Youtube'a yanıt geldi!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de başlatılan Zeyin Dalı operasyonunun bazı görüntüleri Youtube'da yayınlanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerini avladığı görtüntüleri sosyal medyada paylaşarak ülkesini haberdar ederken ünlü paylaşım sitesi Youtube'den şok bir kararla kaldırılmıştı. TSK yaptığı açıklamada:
"Terör örgütüne ait mühimmat taşıyan konvoyun vurulmasına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşmıştık. Görüntülerde yanan aracın, arka arkaya infilak etmesinin mühimmat yüklü olduğunun kanıtı olduğunu özellikle dikkatinize sunuyoruz." denildi.

"ÖZELLİKLE DİKKATİNİZE SUNUYORUZ"

Söz konusu görüntüler video paylaşım sitesi Youtube tarafından sansüre uğradı. 'Sansür' kararından 3 saatin ardından dönüldü. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan görüntülere ilişkin TSK'dan yeni bir açıklama daha yapıldı.
Açıklamada "Terör örgütüne ait mühimmat taşıyan konvoyun vurulmasına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşmıştık. Görüntülerde yanan aracın, arka arkaya infilak etmesinin mühimmat yüklü olduğunun kanıtı olduğunu özellikle dikkatinize sunuyoruz." denildi.

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