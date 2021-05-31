Tsitsipas ve Zverev ikinci turda

Fransa Açık'ta Stefanos Tsitsipas ve Alexander Zverev ikinci tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tsitsipas ve Zverev ikinci turda
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31 Mayıs 2021 01:54
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerin 5 ve 6 numaralı seribaşları Stefanos Tsitsipas ile Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

Yunan tenisçi Tsitsipas, erkeklerde dünya 60'ıncısı Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Dünya sıralamasının 152. basamağındaki vatandaşı Oscar Otte karşısında zorlanan Alman Zverev, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 3-2 kazanarak tur atladı.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka ise Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.


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