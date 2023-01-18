Tsitsipas ve Medvedev 3. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin favorilerinden Yunan Stefanos Tsitsipas ve Rus Daniil Medvedev, 3. tura çıktı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde akşam seansı maçları oynandı.



Turnuvada 3 kez yarı final oynayan 3 numaralı seribaşı Tsitsipas, dünya klasmanının 169. sırasında bulunan Avustralyalı Rinky Hijikata'yı 6-3, 6-0 ve 6-2 biten setlerle 3-0 yendi.



Son iki yılın finalisti 7 numaralı seribaşı Medvedev, dünya 148'incisi Avustralyalı John Millman karşısında 7-5, 6-2 ve 6-2 sona eren setlerle 3-0 galip geldi.



Tsitsipas'ın Hollandalı Tallon Griekspoor ile eşleştiği 3. turda Medvedev'in rakibi ABD'li Sebastian Korda oldu.



Erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz (10), İtalyan Lorenzo Sonego'yu 3-2 (3-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3), ABD'li Frances Tiafoe (16 numaralı seribaşı), Çinli Juncheng Shang'ı 3-0 (6-4, 6-4, 6-1), Rus Karen Khachanov (18), Avustralyalı Jason Kubler'i 3-1 (6-4, 5-7, 6-4, 6-2), Kanadalı Denis Shapovalov (20) ise Japon Taro Daniel'i 3-0 (6-3, 7-6, 7-5) mağlup ederek 3. tura kaldı.



Gauff, Raducanu'yu geçerek 3. tura çıktı



Tek kadınlar 2. turunda, geçen yıl Fransa Açık'ta final oynayan 18 yaşındaki Coco Gauff (7) ile 2021 ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu karşılaştı.



ABD'li tenisçi Gauff, klasmanın 75. basamağında yer alan 20 yaşındaki Büyük Britanyalı rakibi karşısında 6-3 ve 7-6 tamamlanan setlerle 2-0 kazandı. Gauff, 3. turda vatandaşı Bernarda Pera ile eşleşti.



Dünya 98'incisi Rus Varvara Gracheva ise ilk tur mücadelesinde vatandaşı Daria Kasatkina'yı (8) zorlanmadan 2-0 (6-1, 6-1) yenerek günün sürprizine imza attı.



Kadınlarda ABD'li Madison Keys (10), Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 (6-3, 6-2), ABD'li Danielle Collins (13), Çek Karolina Muchova'yı 2-1 (6-7, 6-2, 7-6) Letonyalı Jelena Ostapenko (17), Macar Anna Bondar'ı 2-1 (7-6, 5-7, 6-0), Çek Barbora Krejcikova (20), Fransız Clara Burel'i 2-0 (6-4, 6-1), Kazak Elena Rybakina (22), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-2, 6-1) ve Belaruslu Victoria Azarenka (24), Arjantinli Nadia Podoroska'yı 2-0 (6-1, 6-0) yenerek 3. tura çıktı.









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