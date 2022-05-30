Tsitsipas, Fransa'ya 4. turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grand slam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.
Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.
Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'un rakibi oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grand slam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.
Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.
Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'un rakibi oldu.
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