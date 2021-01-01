Tsai: "Kyrie'ye saygı duyuyorum, ama onu anlamıyorum..."

Brooklyn Nets sahibi Joe Tsai, Kyrie Irving'in mümkün olan en kısa sürede KOVID-19 aşısını olmasını umduğunu belirtti.



ESPN ile yaptığı bir röportajda Tsai, kadro dışı olduğunun açıklanmasından bu yana Irving ile konuşmadığını söyledi:



"Onunla en son, bir şeyler değişene kadar oynamamasına karar verdiğimiz zaman konuşmuştuk. O zamandan beri iletişim kurmadık."



Tsai, Irving'i şampiyonluk kazanma hedeflerine bir yol açmak için kadro dışı bırakmanın bir ekip kararı olduğunu ve bu nedenle onun inancına gerçekten saygı duyduklarını açıkladı:



"Açıkçası Kyrie'nin inancı kendine, yani buna saygı duyuyorum. Ama bizim takıma yönelik bir karar vermemiz gerekiyor. Bu onunla ilgili değil, ekip olarak nereye gideceğimizle ilgili bir karar. Ve sürekli gidip gelen, iç saha maçlarında oynamayıp sadece deplasmanlarda oynayan bir oyuncuya sahip olmak bizim için mantıklı değil. O zaman antrenmanda ne yapacaksın?"



"BAŞKA BİR YOLU YOK"



Tsai ifadelerine şöyle devam etti:



Saygı duyduğum şey, tüm artılarını ve eksilerini araştırdıktan sonra yaptığı seçimdi. İnsanlar kendi görüş ve tercihlerini yapma hakkına sahiptir. Ama neden aşı olmadığını anlayabiliyor muyum? Tam olarak değil.



Bu hafta altı iç saha maçımız var, yani Kyrie bizimle olmayacak. Bu durum bizim için oldukça açık hale geldi. (GM) Sean (Marks) ve koçluk ekibimizle kararın bu olması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz, özellikle de oldukça yüksek hedefleri olan bir takım olarak. Bu takımı yönetmenin başka bir yolunu göremiyoruz."



"UMARIM TAKIMIN BİR PARÇASI OLUR"



Tsai, Irving'in bir an önce aşı olmasını ve gelecekte uzun vadeli planlarında yer almasını umut ettiğini de sözlerine ekledi:



"Umarım Kyrie takımın bir parçası olur ve Brooklyn'de uzun vadede yer alabilir. Ama uzatma kontratı muhabbetine girmeyeceğim. Bu sezon oynayıp oynayamayacağına dair bir durum var ve umarım en kısa sürede aşı olur."



New York City'nin kurallarına göre Irving, tüm profesyonel oyuncuların şehirdeki herhangi bir kapalı alanda oynamadan önce aşı olması gerektiğinden ötürü, oynamaya uygun durumda değil. Irving, 13 Ekim'de bir Instagram canlı yayınında aşı olmamayı tercih ettiğini ve insanların bu karara saygı duymasını istediğini belirtmişti.



