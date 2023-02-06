Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai'ın, Kyrie Irving'i Los Angeles Lakers'a göndermeye özellikle karşı çıktığı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Brooklyn'in Irving'i Lakers'a yalnızca Russell Westbrook, Austin Reaves, Max Christie, iki ilk tur seçimleri ve draft hakkı değişimleri karşılığında takas edeceğini bildirmişti.



Ancak NBA muhabiri Marc Stein, Tsai'ın Kyrie'nin "hiçbir koşulda" Lakers'a gitmeyeceği konusunda ısrarcı olduğunu belirtti:



"Bir kaynağın iddiasına göre Nets, Irving'i tercih ettiği yer olan Lakers'tan başka bir yere göndererek, takım sahibi Joe Tsai'ın varsayılan hedeflerinden birini gerçekleştirmeyi de başardı."



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Lakers'ın Irving için son tekliflerinde agresif olduğunu ve bu tekliflerde takas edebilecekleri son draft hakları olan 2027 ve 2029 ilk tur seçimlerini de dahil ettiğini belirtmişti.





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