TS GS maçı izle, Trabzonspor Galatasaray derbi yayını link

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TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius.

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

