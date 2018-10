TS Erzurum maçı İZLE Trabzonspor Erzurumspor Bedava canlı maç izle

TRABZONSPOR CANLI:

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR (CANLI)

Trabzon'da öğrenciler formalarla okula gitti!

Joao Pereira: "Erzurumspor'u yeneceğiz"

Trabzonspor'da iki formaya beş aday

Trabzonspor'da hedef Cristian Zapata

Trabzonspor'da 10 milyonluk tasarruf!

Trabzonspor'da UEFA zirvesi!

Trabzonspor, zirve aşkına sahaya çıkacak

Trabzonspor'un BB Eruzum karşısındaki muhtemel 11'i!

Akyazı'da Fırtına çıkacak; 30 bin...

Ünal Karaman, Erzurum maçının şifresini belirledi

Trabzonspor gözünü zirveye dikti

Galatasaray, Trabzon'dan çok çekti!

Paylaşım yaklaşık 1,5 milyon kez izlendi

Avrupa'nın kralı Trabzonspor'dan

Trabzonspor, CAS'tan duruşma tarihi aldı

Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

Ünal Karaman: "Rehavete tahammülüm yok"

Trabzonspor 5 eksikle çalıştı

Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu'nun tarihi değişti

Sosa, Trabzonspor'da eski günlerine dönüyor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftarlara davet

Hugo Rodallega: "Çıkışımızı sürdüreceğiz"

Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara mesaj: "Elektrikleri keseceğiz!"

Pereira'nın videosunu milyonlar izledi, bilet satışları patladı

Trabzonspor, fırtına gibi başladığı sezonda lidere bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Bordo-mavililer, TRabzon halkının da desteği ile 3 puana ulaşarak Galatasaray'ın en yakınında kendine yer bulmak istiyor.Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan bir Ortaokul'da öğrenciler, bordo-mavili ekibe destek olmak amacıyla okula formalarla gittiler.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun taraftar desteği çağrısına Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, okullarına bordo-mavili formayla giderek yanıt verdi.Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu'nun öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor'a destek olmak amacıyla, okula bordo-mavili takımın formalarıyla geldi.Öğrenciler, okulun koridorlarında ve bahçesinde stadyumu aratmayan görüntüler oluşturdu.Derslere Trabzonspor forması ile giren öğrencilerin spor sevgisine, öğretmenler de forma giyerek ortak oldu.Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu Müdür Yardımcısı Necmi Topçu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Trabzonspor'a bu haftaki maçında destek vermek amacıyla okula forma ile gelmek istediklerini söyledi.Topçu, okul yönetimi olarak öğrencilerin bu isteklerine olumlu baktıklarını ifade ederek, "Çocuklara spor sevgisini aşılamak ve Trabzonspor'un yanında olmak amacıyla, bir günlük de olsa öğrencilerin bu talebini kabul ettik." diye konuştu.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bir süredir taraftarlara destek çağrısında bulunduğunu anımsatan Topçu, şunları kaydetti:"Başkanımızın bu çağrısına duyarsız kalamazdık. Öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda, bugün yapılacak maç öncesi bordo-mavi formalarımızı giyerek, yaklaşık 900 öğrencimizle birlikte takımımıza destek verdik. Heyecanla akşamki maçımızı bekliyoruz. Tüm Trabzon halkını maça bekliyoruz. Başkanımıza ve takımımıza sonsuz destek veriyoruz ve başarılar diliyoruz. Akşamki maça da gidip stadyumdaki yerimizi alacağız."Okul öğrencileri de forma ile okula gelmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, Trabzonspor'un ligde üst sıralara çıkması için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanması gerektiğini ve takımlarına güvendiklerini dile getirdi.Öte yandan, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bu desteğe duyarsız kalmayarak, sosyal medya hesabından öğrencilerin fotoğrafıyla birlikte, "Teşekkürler Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri" mesajını paylaştı.Trabzonspor'un başarılı sağ beki Joao Pereira, "Şehirdeki olumlu hava bizi daha da motive etti. Sahadan galibiyetle ayrılacağız" dediTrabzonspor, evinde bu akşam BB Erzurumspor'u konuk ederken Joao Pereira hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.34 yaşındaki futbolcu, "Hocamız yapmamız ve yapmamamız gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Takım olarak iyi yoldayız. Bu nedenle idmanlarda eksiklerimiz üzerine yoğunlaştık. Şehirdeki olumlu havanın bizi daha da motive ettiğini söyleyebilirim. Böyle bir atmosferde oynanacak olan karşılaşmanın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Şehirdeki olumlu hava bizi daha da motive etti. Sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.KAZANAN 11'LE DEVAMTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'yı 4-2, Akhisar'ı da 3-1 yenen kadroyu Erzurum karşısında da bozmayı düşünmüyor.Karaman'ın sadece sol kanatta Amiri ile Olcay Şahan arasında kararsız kaldığı, ancak tercihini İranlı oyuncudan yana kullanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.Trabzonspor'da oyuncuların performansı arttı, teknik direktör Ünal Karaman'ı tatlı bir telaş sardı. Erzurum kadrosunu büyük ölçüde belirleyen Karaman, kanat tercihini ise henüz yapamadı. Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Anthony ve Amiri'den ikisi formayı alacak.Ligde inişli-çıkışlı sonuçların ardından istediği galibiyetleri almaya başlayan Trabzonspor'da buna bağlı olarak oyuncuların performansında da ciddi bir artış gözlemlendi. İdmanlarda özellikle hücum oyuncuları arasında büyük bir rekabet yaşanırken, teknik direktör Ünal Karaman'ı da kadro konusunda tatlı bir telaş sardı.Erzurumspor karşısında kaleyi Onur'a emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, defans dörtlüsünü Pereira, Toure, Hosseini ve Novak'tan oluşturacak. Orta sahada Sosa ve Onazi ikilisinden vazgeçmeyen Karaman, forvette ise hem Burak'ı hem de Rodallega'yı oynatacak.Son karar maç günüKaraman, kanat tercihini ise henüz yapamadı. Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Anthony ve Amiri arasından sadece iki isim seçecek olan başarılı teknik adam, beş oyuncunun da idman performansını yakından takip ediyor. Abdülkadir ile Amiri'nin formaya daha yakın olduğu öğrenilirken, diğer isimlerin de formayı zorladığı kaydedildi. Karaman son kararını maç günü verecek.Devre arasında kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da transfer listesi hazırlanmaya başlandı. Listenin en üst sırasında ise Milan forması giyen Cristian Zapata'nın olduğu öğrenildi.Milli araya art arda aldığı 2 galibiyet ile giren Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sezon başında Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran ve bu isimlerin yerini Majid Hosseini ile Zargo Toure ile güçlendiren Bordo-Mavililer, devre arasında bir stoper daha kadrosuna katmak istiyor.Çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da oyuncu izleme ekibi, özellikle milli arayı çok iyi değerlendirdi. Bu süre zarfında uygun maliyetli isimleri araştıran Karadeniz temsilcisi, listesini oluşturmaya başladı.SOSA VE KUCKA...Transfer listesinin en üst sırasında ise İtalyan ekibi Milan'ın formasını giyen Cristian Zapata'nın olduğu öğrenildi.Bu sezon Çizme'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sosa ve Kucka transferlerinden dolayı İtalyan ekibiyle iyi ilişkileri olan Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncuyu da uygun bir maliyetle kadrosuna katmayı hedefliyor.Trabzonspor'da Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve Olcay'ın sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesiyle önemli bir tasarruf sağlanacak.Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak Türkiye'de çalışan kişilerle Türk Lirası üzerinden anlaşma kanununa uyma kararı almıştı.Bu doğrultuda Trabzonspor'dan 3 milyon 500 bin Euro alan Burak Yılmaz, 2 milyon 250 bin Euro alan Onur Recep Kıvrak ve 1 milyon 750 bin Euro alan Olcay Şahan ile bu hafta içerisinde 5.2'lik sabit kur üzerinden sözleşme imzalanacak.Yeni sözleşmelerden sonra Bordo-Mavililer 10 milyon TL tasarruf sağlayacak.Ayrıca yönetim, finansal fair-play nedeniyle toplanma kararı aldı.Galatasaray'daki FFP krizi, Trabzonspor yönetimini de harekete geçirdi. Mali kriterler üzerine kendi aralarında durum değerlendirmesi yapacak olan bordo-mavililer, UEFA'da bir sorunla karşılaşmamak için erken önlem almayı planlıyorGalatasaray'ın UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden değerlendirmeye alınması, Trabzonspor yönetimini de harekete geçirdi.UEFA ile yapılan anlaşma ve kulübün mali şartlarını masaya yatırmak üzere bir değerlendirme toplantısı yapma kararı alan bordo-mavililer, bir sorun tespit edilmesi halinde erken önlem almayı planlıyor.UEFA yetkilileriyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme takvimi ayarlayacak olan yönetim, bugüne kadar yapılan ödemeleri ve finansal adımları anlatacak.'EMİN ADIMLAR ATIYORUZ'Konuyla ilgili bilgi veren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şu an emin adımlarla ilerliyoruz. Görüştüğümüz sponsorlar var. Somut adımlar atılacak. Aralık ayına kadarki ödeme planı hazır" dediTrabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşı ya gelecek.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, alacağı galibiyete uzun süren "3 maç üst üste galip gelememe" fobisini de yenmek istiyor.Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kazanan ancak 26 haftadır üç maç üst üste galip gelemeyen Trabzonspor, 22 Ekim Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem uzun süren bu özlemine son vermek, hem de çıkışını sürdürmek istiyor.Ligde üst üste kazandığı Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarıyla bir anda zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, 22 Ekim Pazartesi günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde 26 haftadır üst üste üç maç kazanamayan bordo-mavililer, bu maçta 3 puanla ayrılarak hem bu kötü seriye son vermeyi, hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.KAZANAN 11 KORUNACAKTrabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Mustafa Akbaş bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ligde son oynanan ve 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.ERZURUMSPOR İLE İLK KEZTrabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları maçla birlikte ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce tarihlerinde ilk kez 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası 5'inci Tur aşamasında karşılaşmıştı ve bu mücadelelerde Trabzonspor deplasmanda oynanan maçı 4-0, evinde oynanan karşılaşmayı ise 5-1'lik skorlarla kazanmıştı.TRABZONSPOR'UN ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, BurakBordo-Mavili taraftarlardan, Erzurum maçına büyük ilgi. Karşılaşmanın pazartesi günü oynanacak olmasına rağmen şu ana kadar 25 bin biletin satıldığı ancak maç saatinde tribünlerde yaklaşık 30 bin Trabzonsporlu futbolseverin olacağı öğrenildiTrabzonspor pazarteis günü haftanın kapanış maçında Medical Park Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Fırtına'yı taraftarı da yalnız bırakmayacak.Şu ana kadar yaklaşık 25 bin biletin satıldığı öğrenilirken, maç saatinde tribünlerde 30 bin Bordo- Mavili futbolseverin olması bekleniyor. Sezon boyunca bilet ve forma satışlarından büyük bir gelir hedefleyen Bordo-Mavili yönetim de alınacak galibiyetlerle birlikte bu rakamların artacağını düşünüyor.ŞEHRİN IŞIKLARINI KESECEĞİZKaradeniz ekibinin patronu Ahmet Ağaoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camiayı Akyazı'ya davet etti. Tüm taraftarları Medical Park Stadyumu'nda görmek istediğini belirten Ağaoğlu, "Maçı stadyumda değil de evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesinler, tüm şehrin ışıklarını keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek" dedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Portekizli sağ bek Joao Pereira, çeşitli sokaklara yerleştirilen hoparlörle halkı Erzurum maçına çağırmıştı.Trabzonspor, Erzurum maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Ünal Karaman ise Mavi- Beyazlılar'ın geride kalan maçlarını izlerken, Doğu ekibinin artılarını ve eksilerini analiz etti. Erzurum'u öğrencilerine ezberleten tecrübeli çalıştırıcı, kritik maçın şifresini de belirledi.Trabzonspor, Erzurum maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Ünal Karaman ise Mavi- Beyazlılar'ın geride kalan maçlarını izlerken, Doğu ekibinin artılarını ve eksilerini analiz etti. Erzurum'u öğrencilerine ezberleten tecrübeli çalıştırıcı, kritik maçın şifresini de belirledi.Ligin en çok gol atan ekiplerinden biri olan Bordo-Mavililer, yarın oynanacak karşılaşmaya da hücum anlayışıyla çıkacak. Burak ve Rodallega'yı aynı anda sahaya sürdüğü iki maçta toplam 7 kez ağları sarsan Fırtına, yine çift forvetle oynayacak.Karaman, orta saha ve bek oyuncularına da hücum emri verdi. Defansta Pereira ve Novak'a, orta sahada ise özellikle Sosa'ya güvenen başarılı hoca, bu isimlerden sık sık ataklara destek vermesini istedi.Trabzonspor, BŞB Erzurum'u da mağlup ederek hem galibiyet serisini üçe çıkarmayı, hem de lider G.Saray ile aradaki puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyorTrabzonspor, Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşma şansını yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın berabere kalması ile 2 maçta aldıkları 6 puan daha da anlam kazanan bordo-mavililer, yarın sahalarında oynayacakları Erzurumspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lider G.Saray ile puan farkını 3'e indirmeyi istiyor.Trabzonsporlu futbolcular 3'te 3 için kenetlenirken, taraftarların da yarın akşam stadı doldurmalarını bekliyor. Pereira'nın hafta içinde belediye mikrofonlarından yaptığı maç çağrısı şehirde büyük ilgi uyandırmış ve şehrin çeşitli noktalarından çekimleri de içeren video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp, 1.5 milyonluk bir izlenmeye ulaşmıştı.TRABZONSPOR HIZ KESMİYOR!Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını basına kapalı yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, koordinasyon, sürat ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi. Bordo-mavililer, bugün yapacakları idmanla BŞB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.Galatasaray'ın ligde yediği 10 golün 7'sinde bordo-mavililerin imzası var.Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 yenilgi ve berabere kaldığı tek karşılaşmada Trabzonspor ve bordo-mavili formayı daha önce giymiş futbolcuların etkisi büyük oldu.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban'ın golleriyle 4-0 mağlup oldu.Galatasaray'ın 3-0'lık Akhisar yenilgisinde ise gollerin ikisi Güray Vural ve Mustafa Yumlu'dan geldi.1-1 biten Bursaspor karşılaşmasında da Galatasaray'ın ağlarını sarsan Aytaç Kara da eski bir Trabzonsporluydu.Trabzonspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, yaptığı açıklamada, kulübün hazırladığı videoya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.Pereira'nın taraftara çağrıda bulunduğu videonun ardından Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının bilet satışlarında artış olduğunu belirten Özdemir, "Paylaşım, bilet satışlarına ciddi katkı sağladı. Antalya'dan, İzmir'den, Ankara'dan ve daha birçok şehirden taraftarlar bizi arayarak, Trabzonspor'un yaptığı çağrıya kayıtsız kalamayacaklarını ve stadyumdaki yerlerini alacaklarını ilettiler." diye konuştu.Özdemir, videonun TS Clup ürünlerinin satışına da katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Paylaşım çeşitli sosyal medya platformlarında 1,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı." değerlendirmesini yaptı.Hugo Rodallega, ilk 8 haftada 5 büyük lig (İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya) ve Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan oyunculardan biri oldu.Son haftalarda şov yapan Hugo Rodallega, ilk 8 haftada 5 büyük lig (İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya) ve Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan oyunculardan biri oldu.5 golün 4'ünü Trabzon'da filelere gönderen ve iç sahada 12 gol bulan ve takımına yüzde 33'lük katkı sağlayan Rodallega, dev golcüler ile kapışıyor. Lille'li Bamba iç sahada 14 gol atan takımında ağları 7 kez havalandırdı ve % 50'lik katkı sağladı. PSG'li Mbappe 19 golün 5'ini atarak % 26'lık katkı yaptı. Rodallega, listeye iç sahada 5'er gol atan Bordeaux'lu Kamano (% 56 katkı), Chelsea'li Hazard (% 50 katkı), Barcelona'lı Messi'nin (% 36 katkı) ardından 6'ncı sırada girdi.BURAK'TAN 'RODALLEGA' RÖVEŞATASIOrta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega, Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı..Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvuru neticesinde 15 Aralık için duruşma tarihi aldı.Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvuru neticesinde 15 Aralık için duruşma tarihi aldı.FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda CAS'a başvurmuştu. Trabzonspor Yönetimi'nin başvurusunu değerlendiren CAS yetkilileri, 15 Aralık 2018 tarihi için Trabzonspor'a duruşma günü verdi.BÜLBÜLOĞLU: "TARİHİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK"Trabzonspor'da UEFA ve FIFA ile İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Aralık'ta seçim olduğu için bu tarihi değiştirme yönünde girişimde bulunduklarını belirterek, "Biz bu tarihi değiştirmek için bir girişimde bulunduk. Çünkü tam seçime denk geliyor. Yeni yönetim oluşursa diye biz de bu tarihi 1 ay sonrasına alınmasını talep ettik. Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta CAS'ta duruşmamız var" dedi."UMUTLU GİDİYORUZ"CAS duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada takımına duyduğu memnuniyeti dile getirirken bazı çevrelerce yapılan "Şampiyonluk" konuşmalarına dair açıklamalarda bulundu.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek haftalar için bir hayli umutlu açıklamalarda bulundu.Milli araya üst üste alınan 2 galibiyet nedeniyle moralli girdiklerini dile getiren Bordo-Mavililer'in patronu, "Yeni bir takım olduğumuz için ilk haftalarda eksikliklerimiz vardı. Ancak her geçen gün üstüne koyarak ilerledik ve Trabzonspor'a yakışır bir oyun ortaya koymaya başladık. İlk 8 hafta sonunda da kendimizi iyi bir yerde bulduk. Seri galibiyetlerle daha üst sıralara geleceğimize inanıyorum" dedi.'Şampiyonluk doğru değil'Karadeniz ekibinin her zaman zirve yarışı içerisinde olacağının altını çizen Ağaoğlu, "Takımımızın kadro kalitesi yüksek olduğu için camianın bizden beklentisi de bir hayli fazla. Her şey yolunda gidiyor ancak bu dönemde şampiyonluğun söylenmesi çok doğru değil. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bu nedenle ilk hedefimiz zirve yarışı içerisinde olmak ve ilerleyen yılların iskelet kadrosunu oluşturmak" dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, öğrencilerine "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize üç puanı altın tepside sunmaz. Rehavete ve isteksizliğe tahammülüm yok" dedi.Ünal Karaman, Erzurum maçı öncesi oyuncularını uyardı. Karaman, "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize 3 puanı altın tepside sunmaz. Rehavete ve isteksizliğe tahammülüm yok" diye konuştu.DAHA İYİ YERLERE GELMELİYİZKaraman, "Şu an bulunduğumuz konum birçok takım için yeterli gözükebilir ama biz Trabzonspor'uz ve kesinlikle daha iyi noktada olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.OYUNUN İÇİNDE OLMALIYIZTrabzon'un teknik patronu, maçların ilk dakikalarında oyuncularının konsantrasyon eksiğine de değinerek, "Her saniye oyunun içinde olmalıyız" diyerek futbolcularını uyardı.NWAKAEME GÖRÜŞME ODASINAG.Saray maçında attığı iki golden sonra düşüş yaşayan Nijeryalı Anthony Nwakaeme'ye Ünal Karaman'dan uyarı geldi. Karaman'ın tecrübeli oyuncuyla özel olarak görüşeceği ve kendisini motive edeceği bildirildi.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli futbolcular Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado ile sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ve Ogenyi Onazi katılmadı.İdmanda, Kamil Ahmet Çörekçi ile milli takım kamplarından dönen Juraj Kucka, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini, takımdan ayrı koşu yaptı.Diğer oyuncular ise kondisyon, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına 19 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.Trabzonspor Kulübü, 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının tarihinin değiştiğini açıkladı.Trabzonspor Kulübü, 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının aynı gün takımın Antalyaspor ile maçı olması nedeniyle tarihinin değiştiğini açıkladı.Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48'inci maddesine dayanarak aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. 43'üncü Olağan Divan Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2018 Cumartesi günü olarak ilan edilmiş, ancak Trabzonsporumuzun aynı gün deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun takdiri ve Divan Başkanlık Kurulu'nun onayıyla 26 Ekim 2018 Cuma gününe alınmıştır" denildi.Trabzsonpor'da son dönemde artan formu ile dikkat çeken Jose Sosa, idmanda adeta fırtına gibi esti.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa Akbaş katılmazken Milli takım kamplarından dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.SOSA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİAntrenmanın son bölümünde yapılan orta-şut çalışması sırasında Jose Sosa attığı gollerle dikkat çekti. Son dönemde artan formuyla takımına önemli katkı sağlayan Sosa, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti.BURAK'TAN 'RODALLEGA' RÖVAŞATASIÖte yandan orta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak Yılmaz'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı.Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maça davet etti.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maça davet etti.Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntülerin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara çağrı yaptı.Bordo-mavili taraftarları maça davet eden Ağaoğlu, "Maşallah bilet satışları fena değil ama halen daha satılmamış 13 bin bilet var. Maç saatine kadar hepsinin satılacağından eminim. Bu arada stada gelmeyip maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesin çünkü Joao Pereira'nın dediği gibi pazartesi saat 20.00'de şehrin elektriklerini keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'da bu sezon 8 maçta 5 gol atan Rodallega, "Hocam, daha çok sorumluluk almamı istiyor. Ben de elimden geleni yapacağım" dedi.Son haftalarda sahalarda fırtına gibi esen ve 8 maçta attığı 5 golle Trabzonspor'a büyük katkı sağlayan Rodallega, kendi adına bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.Takıma geldiği günle bugün arasında ciddi bir fark olduğunu belirten Kolombiyalı golcü, "Kendimi tam anlamıyla bu takıma ait hissediyorum. Aile gibiyiz. Yakaladığımız çıkışı sürdüreceğiz. Hocam takım içinde daha fazla sorumluluk almamı istiyor. Bu konuda elimden geleni yapacağım" dedi.Bu arada Rodallega, Nwakaeme ile katıldığı reklam çekiminde de taraftarların ilgi odağı oldu. Nwakaeme ise uyum sürecini en kısa zamanda atlatmak istediğini ifade ederek, "Takımın önemli bir parçası olacağım" sözünü verdi.TRABZONSPOR ARALIK'TA CAS'TATrabzonspor, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvuru neticesinde duruşma tarihi aldı.FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordomavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesinin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda CAS'a başvurmuştu. Bu başvuruyu değerlendiren CAS yetkilileri, 15 Aralık 2018 tarihi için Trabzonspor'a duruşma günü verdi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Erzurumspor maçı öncesi taraftarlara mesaj verdi.Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo - mavili taraftarları stadyuma davet etti.Trabzonsporlu taraftarların takıma stadyumdan destek olmalarını isteyen Ağaoğlu, instagram hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:Maşallah bilet satışları fena değil ama hala satılmamış 13 bin bilet var. Maç saatine kadar hepsinin satılacağından eminim. Bu arada stadyuma gelmeyip, maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesinler. Çünkü Joao Pereira'nın da dediği gibi pazartesi saat 20.00'da şehrin elektriklerini keseceğiz, tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak...Portekizli oyuncunun, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntüler sosyal medyada dikkati çekti.Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan, hem kulübün hem de Pereira'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, taraftarın ilgisini çekti.Şehrin bazı noktalarındaki görüntülü reklam panolarından da yayımlanan "Halkımıza önemle duyurulur" başlıklı videoda tecrübeli defans oyuncusu, belediye anons merkezinden vatandaşlara Türkçe çağrıda bulundu.Pereira, anonsunda, "Ses, ses... Deneme bir iki... Dikkat, dikkat... Pazartesi akşamı tüm şehirde elektrik kesintisi olacaktır, evlerde sular akmayacaktır, doğalgaz çalışmayacak, Trabzon'da yaşam duracak. Halkımıza önemle duyurulur çünkü bizim maçımız var. Orada olalım, olacağız da..." ifadelerini kullandı.