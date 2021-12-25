TS Başakşehir izle, Trabzonspor Başakşehir CANLI LİNK

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Trabzon Başakşehir izleme linki ! Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA













TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE



TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE







İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.



Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.



Trabzonspor



Uğurcan, Bruno Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, Cornelius







Başakşehir



Muhammed, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka







27. kapışma



Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.



2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.



Trabzon'da oynanan maçlarda denge



İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta her iki takımda 4'er galibiyet aldı. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Sahasındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra evindeki son 6 maçta galip gelemeyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.



Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Hakan Ceylan.



Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.



Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.



Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.



Medical Park Stadı kapalı gişe!



Trabzonspor'un Altay galibiyeti sonrası taraftarları Medipol Başakşehir maçında stadyuma davet eden teknik direktör Abdullah Avcı'ya taraftarlardan net yanıt geldi.



Trabzonspor taraftarları Medipol Başakşehir maçı biletlerine akın ederken karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.Uğurcan, Bruno Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, CorneliusMuhammed, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, OkakaTrabzonspor ile Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta her iki takımda 4'er galibiyet aldı. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Sahasındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra evindeki son 6 maçta galip gelemeyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

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