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Trump'tan Kerr ve Popovich'e eleştiri: "İşlerine gelmeyince yorum yapmıyorlar..."

ABD başkanı Donald Trump, NBA'in Çin ile olan mevcut ilişkisine dair kamuoyunda ilk kez yaptığı açıklamada, Golden State Warriors antrenörü Steve Kerr ve San Antonio Spurs Spurs koçu Gregg Popovich'i, tartışmalarla ilgili sorulara verdikleri yanıtlardan dolayı eleştirdi.

ABD başkanı Donald Trump, NBA'in Çin ile olan mevcut ilişkisine dair kamuoyunda ilk kez yaptığı açıklamada, Golden State Warriors antrenörü Steve Kerr ve San Antonio Spurs Spurs koçu Gregg Popovich'i, tartışmalarla ilgili sorulara verdikleri yanıtlardan dolayı eleştirdi.

Trump konuyla ilgili, NBA yetkililerinin Çin'le durumlarının "kendilerinin düzeltmek zorunda" olduğunu söylerken, Kerr ve Popovich'i "Çin'in ekmeğine yağ sürdükleri" için eleştirdi.

Trump'a karşı kamuoyuna açık bir şekilde eleştiri yaptığı ve ABD'deki bazı sosyal meseleler konusunda lafını sakınmadığı bilinen Kerr, yaptığı açıklamada, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin geçtiğimiz hafta Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoculara destek veren tweeti hakkında soru sorulduğunda, olayla ilgili daha çok bilgi toplamadan soruyu yanıtlayamayacağını söylemişti.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİYDİ, TİTRİYORDU"

Trump, ilk eleştirisinde Kerr'e odaklandı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kerr küçük bir çocuk gibiydi, soruyu cevaplamaktan bile çok korktu. Soruyu cevaplayamadı, titriyordu. Soruyu nasıl cevaplayacağını bilmiyor, ama işine gelince ABD hakkında çok kötü bir şekilde konuşabiliyor."

Popovich, Hong Kong'taki protesto gösterileriyle ilgili konuyu doğrudan tartışmaktan kaçınmasına rağmen, NBA başkanı Adam Silver'in konuşma özgürlüğünü desteklemesi tutumuna övgüde bulunmuştu.

"POPOVICH O KADAR KORKMUŞ GÖZÜKMEDİ"

Trump, koç Pop hakkında ise "Popovich'i izledim - aynı şeyi gördüm, ancak o kadar korkmuş gibi görünmüyordu. Ama Birleşik Devletler hakkında kötü konuşuyorlar, ancak konu Çin hakkında olduğunda, kötü bir şey söylemek istemiyorlar. Aslında bunun çok üzücü olduğunu düşündüm. Çok ilginç olacak." şeklinde konuştu.

GM Bob Myers da dahil olmak üzere takım yetkilileri tarafından Trump'ın Kerr hakkında yaptığı yorumlardan haberdar olan Warriors yıldızı Stephen Curry, Çarşamba gazetecilere verdiği demeçte, Kerr'e "Kulübe hoş geldin" dediğini belirtti.


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