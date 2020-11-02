Trump destekçilerinden, "LeBron James berbat!" sloganları!

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania mitinginde LeBron James ve NBA'e tepkisini gösterdi ve hayranlarının, "LeBron James berbat" şeklinde bağırdıkları görüldü.
ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Trump, seçim kampanyasının yeniden başarılı olmasını sağlamak için tüm engelleri kaldırıyor.
Pennsylvania'daki destekçilerini harekete geçirmek adına yaptığı son harekette Trump, LeBron'u ve NBA'in, mevcut yönetimin 2016'da devraldığından bu yana Beyaz Saray'a karşı savaş açtığı "yenilikçi" gündemini şu şekilde eleştirdi:
"Basketbol ne durumda? LeBron'a ne demeli, LeBron için gerçekten çok üzüldüm. Reytingler %71 düştü ve bu da şampiyonluk serisinin rakamları. Tek şut bile izlemedim. Sürekli gidip geldiler, gidip geldiler, sıkıldım. Neden biliyor musunuz? Ülkemize saygı duymadıklarında, bayrağımıza saygı duymadıklarında, kimse bunu izlemek istemez, hem de kimse.
Ve NFL de çok düştü. Bayrağımıza sahip çıkmalısınız, bayrağımıza ve marşımıza iyi davranmalısınız. Ve bunu yapmazsanız, biz de izlemeyiz."
LeBron karşıtı sloganlar kalabalığın arasında patlak verirken, Trump, gösterdikleri sadakat ve destekleri için, destekçilerini tebrik etti.