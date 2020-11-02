Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Trump destekçilerinden, "LeBron James berbat!" sloganları!

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania mitinginde LeBron James ve NBA'e tepkisini gösterdi ve hayranlarının, "LeBron James berbat" şeklinde bağırdıkları görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania mitinginde LeBron James ve NBA'e tepkisini gösterdi ve hayranlarının, "LeBron James berbat" şeklinde bağırdıkları görüldü.

ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Trump, seçim kampanyasının yeniden başarılı olmasını sağlamak için tüm engelleri kaldırıyor.

Pennsylvania'daki destekçilerini harekete geçirmek adına yaptığı son harekette Trump, LeBron'u ve NBA'in, mevcut yönetimin 2016'da devraldığından bu yana Beyaz Saray'a karşı savaş açtığı "yenilikçi" gündemini şu şekilde eleştirdi:

"Basketbol ne durumda? LeBron'a ne demeli, LeBron için gerçekten çok üzüldüm. Reytingler %71 düştü ve bu da şampiyonluk serisinin rakamları. Tek şut bile izlemedim. Sürekli gidip geldiler, gidip geldiler, sıkıldım. Neden biliyor musunuz? Ülkemize saygı duymadıklarında, bayrağımıza saygı duymadıklarında, kimse bunu izlemek istemez, hem de kimse.

Ve NFL de çok düştü. Bayrağımıza sahip çıkmalısınız, bayrağımıza ve marşımıza iyi davranmalısınız. Ve bunu yapmazsanız, biz de izlemeyiz."

LeBron karşıtı sloganlar kalabalığın arasında patlak verirken, Trump, gösterdikleri sadakat ve destekleri için, destekçilerini tebrik etti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal