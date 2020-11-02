Trump destekçilerinden, "LeBron James berbat!" sloganları!

"LeBron James sucks!" chants rain down at a Trump Rally pic.twitter.com/Nc3hfXjqdm



— NBA Central (@TheNBACentral) November 2, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania mitinginde LeBron James ve NBA'e tepkisini gösterdi ve hayranlarının, "LeBron James berbat" şeklinde bağırdıkları görüldü.ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Trump, seçim kampanyasının yeniden başarılı olmasını sağlamak için tüm engelleri kaldırıyor.Pennsylvania'daki destekçilerini harekete geçirmek adına yaptığı son harekette Trump, LeBron'u ve NBA'in, mevcut yönetimin 2016'da devraldığından bu yana Beyaz Saray'a karşı savaş açtığı "yenilikçi" gündemini şu şekilde eleştirdi:LeBron karşıtı sloganlar kalabalığın arasında patlak verirken, Trump, gösterdikleri sadakat ve destekleri için, destekçilerini tebrik etti.