Haber Tarihi: 19 Ocak 2025 09:38 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 09:38

Trump Coin Binance'da Ne Zaman Listelenecek? Trump Coin Nedir, Nasıl Alınır?

Trump Coin Binance'da listeleniyor... 47. ABD başkanının resmi memecoin'i, fan token'ının listelenmesinde sorunlar yaşanmasına rağmen çoğu büyük kripto borsasında listelenecek. Peki, Trump Coin nedir, nasıl alınır?

Trump Coin Binance'da Ne Zaman Listelenecek? Trump Coin Nedir, Nasıl Alınır?
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Şirketlerden yapılan duyurulara göre, ikinci Donald Trump yönetiminin 'resmi' memecoin'i, Coinbase ve Binance gibi büyük kripto para borsalarında listelenecek.

Coinbase, Pazar günü TRUMP token'ını listelemeyi planladığını duyurdu. Duyuru, yeni varlıklar hakkında bilgi sağlayan Coinbase Assets X hesabı aracılığıyla geldi, ancak borsa listeleme için somut bir zaman çizelgesi sağlamadı.


Binance, TRUMP token'ı için 19 Ocak sabahı işlemleri başlatmayı planladığını söyledi. CoinGecko'ya göre token halihazırda Bitget, KuCoin ve Kraken gibi birçok merkezi borsada işlem görüyor.

Zincir üzerindeki veriler, token'ın 7,6 milyar doların biraz üzerinde bir piyasa değerine ve yaklaşık 15 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip olduğunu gösteriyor.

Birçok büyük kripto para borsası Trump'ın resmi memecoin'ini büyük bir istekle benimserken, orijinal Political Finance (PoliFi) token'larından biri olan ilk Trump temalı token, borsalarda listelenmekte sorun yaşadı.

CoinDesk'in bu yılın başlarında bildirdiği gibi , ByBit ve OKX, projenin çok politik olduğu yönündeki endişeler nedeniyle ekibin token'ı listeleme başvurusunu reddetti. Kraken, listeleme başvurularına yanıt vermedi ve konuyu kayıt altına almayı reddetti.

CoinGecko'ya göre , Trump'ın ilk token'ı olan Ethereum tabanlı MAGA, Haziran ayındaki 17,80 dolarlık zirvesinden bu yana %84 düştü, ancak aktif olarak işlem görmeye devam ediyor.

MAGA, resmi Trump token'ının piyasaya sürülmesinden sonra sert bir düşüş yaşadı, hafta sonu 3,50 dolardan 1,44 dolara düştü ve piyasa değeri 158 milyon dolardan 64 milyon dolara geriledi. Token, muhtemelen göreve başlama töreni arifesinde Trump temalı token'lara olan genel ilgi nedeniyle ilk düşüşten sonra yavaş yavaş toparlandı.

TRUMP'ın token ekonomisi , token arzının %80'inin CIC Digital'in sahibi olduğu cüzdanlar tarafından kontrol edildiğine dikkat çeken birçok çevrimiçi kişi tarafından eleştirildi.

CIC Digital LLC, 2023 yılında Trump Non Fungible Token'ları (NFT'ler) piyasaya süren Trump Organization'a bağlı bir firmadır. OpenSea'den alınan veriler, son 24 saatte 765 ETH'den (2,5 milyon $) fazla değere sahip 2.800'den fazla satışla bu NFT'lere olan ilginin ikinci bir dalgası olduğunu gösteriyor.


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