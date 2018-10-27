TRT sunucusu Sayra Orkan yoğun bakımda!

TRT sunucusu 81 yaşındaki Sayra Orkan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını verdiği vefat haberleriyle tanınan Onur Akay duyurdu. Orkan'ın oğlu ile görüştüğünü ifade eden Akay, "1964 ve 1969 yılları arasında Türk sanat müziği şarkılarını aranjman şeklinde okuyarak dikkat çeken ve çok sayıda 45'lik plak yapan ses sanatçısı ve sunucu Sayra Orkan, uzun yıllardır Çeşme Alıçatı'da inzivaya çekmişti. Değerli sanatçımız İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu İstemihan Orkan'la görüştüm ve değerli sanatçımızın çok ağır bir bağırsak kanaması geçirdiğini öğrendim. 81 yaşındaki sanatçımız için dualarınızı esirgemeyin" dedi.1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sayra Orkan, Ticari İktisadi İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Nasibin Mehmet Bey, Refik Fersan ve Fehmi Tokay gibi Türk musikisinin büyük isimlerinden dersler alan Orkan, çok sayıda plak çalışması yaptı. 1959 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ses sanatçısı sınavını kazanan sanatçı, daha sonra TRT'de sunuculuk da yapmaya başladı. Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses ve Emel Sayın gibi dönemin ünlü isimleri ile sahne çalışmaları ve söyleşiler yapan Orkan, Almanya'da televizyona çıkan ilk Türk sanatçı oldu. TRT radyolarında ve ekranlarında sayısız söyleşileri yayınlanan ve aynı zamanda yazarlık kariyeri de olan Sayra Orkan'ın, Akşam Gazetesi ve Tercüman Gazetesi'nde yazıları yayınlandı.