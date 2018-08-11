TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

11 Ağustos TRT Spor canlı izlemek isteyenler ve TRT Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. TRT Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 11 Ağustos TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

11 Ağustos 2018 02:39
TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı
TRT Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 11 Ağustos TRT Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




TRT SPOR FREKANSLAR


Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın transfer durumu ve Courtois'nın takımdan ayrılması hakkında konuştu.

"HAZARD BİZİMLE MUTLU"

Hazard'ın takımda kalacağını düşünen Sarri, "Hazard'ın bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu artık tartışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİR COURTOIS DEĞİL"

Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmasını ve Kepa'nın takıma katılmasını değerlendiren Sarri, "Courtois, Real Madrid'e gitmek istedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaybettik ancak en genç kaleciyi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Kepa genüz 23 yaşında umarım çabuk bir şekilde gelişir. Ancak şu an bir Courtois değil" şeklinde konuştu.

KOVACIC YORUMU

İtalyan teknik adam, Real Madrid'den kiralanan Kovacic için ise "Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu. Bizim için önemli bir futbolcu olacak" dedi.



Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Pizzi ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Ferreyra'nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Benfica, karşılaşmanın 30. dakikasında Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Pizzi bir kez daha sahneye çıktı ve devreya ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlükle girdi.

Vitoria Guimaraes 76. dakikasında Andre Andre ile farkı 2'ye indirdi. Konuk ekip 81. dakikada Celis ile skoru 3-2'ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup etti.



Transfer döneminde sessiz kalan Real Madrid, bombayı patlatmak üzere! Real Madrid'in Bayern Münih'te oynayan ve Barcelona'nın eski futbolcusu olan Thiago Alcantara'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Real Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için Bayern'e 45 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen İspanyol orta sahanın ayrılığına Bayern Münih'in de sıcak baktığı aktarıldı.

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