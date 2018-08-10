TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

TRT Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 10 Ağustos TRT Spor
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Cristiano Ronaldo'nun
Juventus'a transferi hakkında Real Madrid'in
22 yaşındaki futbolcusu Dani Ceballos'tan
ilginç bir yorum geldi."RONALDO'NUN YOKLUĞUNU HİSSETMEYECEK"
Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili iddialı bir açıklama yapan Ceballos, "Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissetmeyecek" ifadelerini kullandı."DAHA ÇOK GOL ATABİLİRİZ"
Hücum güçlerinin halen iyi olduğuna vurgu yapan İspanyol futbolcu, "Bale, Asensio ve Benzema sahadayken daha çok gol atma şansımız olabilir" şeklinde konuştu.
Real Betis'ten 2017 yılında Real Madrid'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 22 maçta oynadı ve 2 gol attı. Barcelona
ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Rivaldo
, Paris Saint
-Germain'de
forma giyen Neymar
hakkında ilginç açıklamalar yaptı. "ER YA DA GEÇ OYNAYACAK"
İspanya basınına konuşan Rivaldo, "Şimdilik Neymar'ın PSG'de kalacağı sözüne inanmalıyız. Ancak bildiğim şeyler var. Er ya da geç Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı. "HER ŞEY MÜMKÜN"
Rivaldo sözlerini "Fransa'da en az 1 yıl daha oynayacak gibi görünüyor fakat transferler artık çılgınca yapılıyor. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün" diyerek tamamladı.
Rivaldo daha önce "Neymar, PSG'de kaldığı sürece Ballon d'Or kazanamaz. Dünyanın en iyileri İspanya'da oynar. Real Madrid'e giderse ödülü kazanabilir" açıklamasını yapmıştı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen stoper Kurt Zouma
için Premier Lig ekipleri devreye girdi.
Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Everton ve Manchester United, Chelsea'nin stoperi Kurt zouma için teklif yaptı.
Haberde; Everton'ın kiralık teklifinde bulunduğu ancak Manchester United'ın oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.
Ayrıca Chelsea'nin, Zouma'yı doğrudan rakibi olan Manchester United'a göndermeye sıcak bakmadığı vurgulandı.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezonu da Stoke City'de kiralık geçirmiş ve kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla Premier League'de 34 maça çıkmıştı.UEFA Avrupa Ligi
3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş
'ın konuğu olacak olan LASK Linz
'de teknik direktör Oliver Glasner
ve takım kaptanı Gernot Trauner
basın toplantısında konuştu.
Beşiktaş maçında sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Glasner, "Beşiktaş uluslararası tecrübe sahibi ve güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı ortada, birçok büyük takımı yendi. Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş'ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevlerimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız. Beşiktaş gerçekten iyi oynayan ve başlı başına kaliteli bir takım. Daha ofansif ve önde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. İyi ve heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.
Beşiktaş Stadı'nın atmosferiyle ilgili konuşan Glasner, "Yarın 30-40 bin kişi bekleniyor ve çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret" ifadelerini kullandı.Avusturyalı teknik adam ayrıca saha zemininde yer yer bozulmalar olduğunu ve bu durumdan memnun kalmadığını söyledi.GERNOT TRAUNER: "SAHA İÇİNDE ANLAŞAMAZSAK VÜCUT DİLİNİ KULLANACAĞIZ"
Taraftar baskısının olabileceğini söyleyen takım kaptanı Trauner, "Uzun bir süredir böyle bir maç için hazırlanıyorduk. Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız" şeklinde konuştu.