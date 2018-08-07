TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

TRT Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 7 Ağustos TRT Spor
yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...TRT SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR? TRT SPOR FREKANSLAR
Barcelona
bir süredir kadrosuna katmak istediği Paul Pogba
için Manchester United'ın
kapısını cazip bir teklifle çaldı.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon euro, Yerry Mina ve Andre Gomes'i önerdi.MANU'DAN OLUMSUZ YANIT
Haberde; Manchester United'ın teklifi yetersiz bulduğu ve Barcelona'ya olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Premier Lig ekibinin, teklifi hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddettiği kaydedildi.
Real Madrid'den Juventus
'a transfer olan Cristiano Ronaldo
, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.
İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadar 55 bin
Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.SADECE XXL FORMALAR KALDI
Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.
Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor
, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in 10 numarası Paolo Hurtado'yu
kadrosuna kattığını açıkladı.
Konyaspor, Perulu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hurdato, basın toplantısında "Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor'dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.
İmza töreninde konuşan Konyaspor Asbaşkanı Osman Koçak "Transfer dönemi içinde önemli isimleri Atiker Konyaspor'umuza kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Ancak taraftarlarımız imzanın bu saate kadar uzamasının haklı sebepleri olduğunu mutlaka değerlendireceklerdir. Sonuç itibariyle karşılıklı olarak her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.
2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyuncuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.
Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in
giydiği 6
numaralı formayı bu sezon Gary Medel
giyecek. Futbolcuların forma numaraları sırasıyla şöyle:
3 – Adriano Correia
5 – Kepler Laveran Pepe
6 – Gary Medel
7 – Ricardo Quaresma
8 – Ryan Babel
9 – Alvaro Negredo
10- Oğuzhan Özyakup
11 – Mustafa Pektemek
12- Enzo Roco
13- Atiba Hutchinson
14 – Fatih Aksoy
15 – Orkan Çınar
17 – Jeremain Lens
18 – Tolgay Arslan
19 – Güven Yalçın
20 – Necip Uysal
22 – Aras Özbiliz
24 – Domagoj Vida
26 – Dorukhan Toköz
28 – Umut Nayir
29 – Tolga Zengin
30 – Ersin Destanoğlu
37 – Mertcan Açıkgöz
71 – Alpay Çelebi
55 – Gökhan Töre
77 – Gökhan Gönül
88 – Caner Erkin
95 – Cyle Larin
97 – Utku Yuvakuran
99 – Vagner Love