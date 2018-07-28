TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

28 Temmuz TRT Spor canlı izlemek isteyenler ve TRT Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. TRT Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

28 Temmuz 2018 02:17
TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı
TRT Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 28 Temmuz TRT Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




TRT SPOR FREKANSLAR


Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından takımdan ayrılabileceği konuşulan Karim Benzema önemli açıklamalar yaptı.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Transfer iddialarına yanıt veren Fransız futbolcu, "Kişisel olarak, geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum ve kulüp tarihine adımı kalın harflerle yazdırmayı hedefliyorum. Sahip olduklarımı asla hayal edemezdim. Zor dönemler yaşadım ancak önemli değil. Dünyanın en iyi kulübündeyim. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör Julen Lopetegui hakkında konuşan Benzema, "Topa sahip olma odaklı bir oyunu seven antrenörümüz olduğunu biliyoruz. Topu kaybettiğimizde nasıl baskı yapacağımız konusunda çok sıkı çalışıyoruz. Şu ana kadar gerçekten çok çalıştık ve iyi iş çıkardık" dedi.

Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Transferin hareketli takımı West Ham, bu kez gözünü Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'e çevirdi.

Fransız basınının iddiasına göre West Ham, 17 milyon Euro'luk teklifin Lyon tarafından reddedilmesinin ardından teklifini 25 milyon Euro'ya çıkarttı.

5 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 3 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin Marcelo'ya 5 yıllık sözleşme önereceği ve yıllık 3 milyon Euro vereceği belirtildi.

Lyon'un Marcelo'yu satmak istemediği ancak 25 milyon Euro'ya da hayır diyemeyeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 7'YE GİTMİŞTİ

31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olmuştu.

Galatasaray'dan yeni sözleşme istediği kaydedilen Bafetimbi Gomis ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın eski takımı St. Etienne'in, transfer için devreye girdiği kaydedildi.

Fransız basınında yer alan detaylara göre, St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer, tecrübeli oyuncuya telefon etti ve geri dönüş için kapılarının açık olduğunu söyledi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEK"

St. Etienne'de çok sevilen Gomis'in 4 yıl önce ayrılığı sırasında başkan Bernard Caiazzo, oyuncunun bir gün geri döneceğini söylemişti.

Caiazzo, o dönem yaptığı açıklamada, "Gomis geri dönecek, bu kesin. Ne zaman olacağı ona bağlı ancak bizi ilk 3 içine sokacak oyuncu olacağına eminim." ifadelerini kullanmıştı.

ST. ETIENNE FORVET ARIYOR

Forvet transferi yapmak isteyen Saint-Etienne'in listesinde, Galatasaray ile de ismi anılan Anderlecht'in Polonyalı oyuncusu Lukasz Teodorczyk de yer alıyor.

St. Etienne'in, Gomis'in maaşını karşılamakta sorun yaşayabileceği ancak tecrübeli oyuncunun geri dönmek istemesi durumunda fedakarlık yapabilecekleri de kaydedildi.



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