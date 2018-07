TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...Juventus'a transferinin ardından takımdan ayrılabileceği konuşulaniçin karar verildi.Geçen sezon performansıyla sık sık eleştiren ve zaman zaman Real Madrid taraflarınca ıslıklanan Benzema, kariyerini Madrid ekibinde sürdürecek.İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui, Karim Benzema'ya güveniyor ve takımda ilk golcüsü olarak düşünüyor.Benzema'nın ismi daha önce Napoli ile geçmiş ancak başkan Aurelio De Laurentiis tarafından, "Gazetelerde yazan her şeye inanamayız çünkü çok yalan haber var. Di Maria ve Benzema haberleri yanlış mesela. Neden yaşlı iki futbolcu transfer edelim ki?" ifadeleriyle yalanlanmıştı.Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.Porto'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın eski futbolcusutransferinde yeni bir gelişme yaşandı.Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Porto, Juventus'un yaptığı 30 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.Haberde; Portekiz ekibinin Telles'i satmaya sıcak baktığı ancak 40 milyon euro talep ettiği belirtildi.Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.Geçen sezon Porto ile başarılı bir lig geçiren 25 yaşındaki Telles, Portekiz NOS Ligi'nde hücuma katkısıyla dikkat çekti. Telles lig de 13 asistle, asist krallığının zirvesindeydi.Serie A takımlarından'nin başkanı, Chelsea'ye giden eski teknik direktörhakkında konuştu.Sarri hakkında açıklamalarda bulunan De Laurentiis, ''İkimizde geçmiş yıllarda karşılıklı hatalar yaptık. Şimdi o hataları hatırlamıyorum bile. Antrenmanda bazı yaptıkları kabul edilebilir şeyler değildi. Şimdi gelmiş tüm takımı Chelsea'ye taşımaya çalışıyor. Jorginho'yu istedi, verdik. Ancelotti, onsuz da yapabilirim dedi.'' şeklinde konuştu.Öte yandan De Laurentiis, Manchester United'ın sağ beki Matteo Darmian ile ilgilendiklerini belirtirken ''Darmian gibi oyuncuyu her takım ister. İki kanatta da oynayabiliyor. Digne haberleri yalan. Onun kim olduğunu bile bilmiyorum.'' dedi.Beşiktaş'ın Hırvat stoperi, Hırvat basınına röportaj verdi.Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda final oynamasının ardından kutlama töreninde düşme tehlikesi yaşayan Vida, o anları anlatırken ''Zagreb'de inanılmaz bir karşılama töreni oldu. Çok yorgunduk ama aynı zamanda çok heyecanlıydık. Çeşitli yerlerden çok sayıda insan Zagreb'deki meydana akın etmişti. Ben de düşme tehlikesi yaşadım. Bir anda yağmur başladı. Benim de ayağım kaydı ve az kalsın otobüsten düşüyordum. Şanslıyım ki Subasic beni tuttu. Zaten bu işi yüzlerce kez yapıyor.'' şeklinde konuştu.Sosyal medya hesabı olmadığını belirten Hırvat stoper, ''Facebook veya Instagram varken hiçbir şeyi saklayamazsınız! Lovren her şeyi çekip paylaşıyor. Sadece Milan Badelj ve benim sosyal medya hesabım yok. Kimse de açmam için beni ikna edemez.'' dedi.Gelecek planları hakkında da konuşan Vida, ''Yaptığım işi seviyorum. Futbola konsantre haldeyim. Oynamak için daha çok zamanım var. Eğer ciddi bir sakatlık yaşamazsam 35 yaşında kadar oynamayı düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.Jack Wilshere transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, o bölge için Brezilyalı futbolcu Ramires'le de temaslarını sürdürüyor.Çin Ligi'nde Jiangsu Suning forması giyen 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp teklif sunarken, son iddia İtalya'dan geldi.Corriere dello Sport'a göre; Lazio, genç yıldızı Milinkovic-Savic'in satılması halinde Ramires'i kadrosuna katacak.Çin kulübü Jiangsu Suning ile sözleşmesi devam eden Ramires'in Avrupa'ya dönme isteğini de yönetime ilettiği ve kısa süre içinde deneyimli orta sahanın yeni adresinin belli olacağı belirtildi.Trabzonspor'da transferde adı sıkça Avrupa kulüpleriyle anılan genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Slovenya kampında bu sabahki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yusuf, ilk etapta tempolarını yükseltmek için güzel antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "İkinci etapta da hazırlık maçları yaptık. Kampımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son 3 gün kaldı. Bir hazırlık maçımız var. Onu da güzel bitirip iyi bir şekilde Trabzon'a dönmek istiyoruz. Yeni hocamızla iyi çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi."BAZI GENÇ ARKADAŞLARIMIZ TAKIMDA KALACAKTIR"Takıma katılan genç oyuncuların bazılarının takımda kalacağına inandığını söyleyen Yazıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Herkes kendini Ünal hocaya göstermeye çalışıyor. İnanılmaz derecede efor sarf ediyorlar. Bence bazı genç arkadaşlarımızın aramızda kalacağını düşünüyorum. Gönül ister ki hepsi kalsın. Bunu tabii ki hocamız daha iyi bilir ama aramızda kalacakların olacağını düşünüyorum.""GELECEĞİ KİMSE BİLEMEZ"Yusuf Yazıcı, futbol yaşantısında ileride ne olacağını bilmediğini ifade ederek, bu konuda şunları söyledi:"Her zaman belirttiğim bir söz var. Ben her zaman içinde olduğum sürece odaklanmış durumdayım. Şu anda sezon başı kampındayız. Kendimi en iyi seviyeye nasıl ulaştırabilirim, buna odaklanmış durumdayım. Geleceği kimse bilemez ama yaşayıp göreceğiz.""HERKES SEVDİĞİNİ ELEŞTİRİR"Trabzonlu oyuncuların eleştirilmesine ilişkin olarak da şöyle konuştu:"Bir söz vardır, insan sevdiğini eleştirir. Trabzonspor taraftarı bizi daha çok sevdiği için daha çok eleştiriyor. Yabancı futbolcular buraya deplasmana geldikleri için onları biraz daha koruyorlar. Bizi biraz daha eleştiriyorlar ama bu çok normal.""FİNANSAL KONULARI KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"Yusuf Yazıcı, aldığı ücretin düşük olduğuna yönelik bir soru üzerine de, "Finansal konuları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız var, yöneticilerimiz var. Bunların daha hakim olduğu konular. Ama illaki bir görüşme yapacağız" diye konuştu."BU YIL DAHA İYİ BİR YUSUF GÖSTERECEĞİM"Tecrübenin yaşanarak ilerlediğini kaydeden genç oyuncu, "Ben de geçen yıla göre kendime daha çok güveniyorum. Tabii ki de bu yıl çok daha iyi bir Yusuf göstereceğimi düşünüyorum. Futbol yeteneği ile başarı gelmiyor. Kendimi diğer alanlarda da geliştiriyorum. İngilizce öğreniyorum. Futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor yoksa aynı yerde kalıyor. Benim hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda kendimi geliştirmem gerekiyor" ifadelerini kullandı."TEKLİFLERİN OLMASI GURUR VERİCİ"Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan kendisine gelen tekliflere ilişkin ise, "Tabii ki gurur verici bir olay. İnsanların ilgisi beni mutlu ediyor. Ama ihtimaller üzerine konuşmayı çok sevmiyorum. Ne olur bilemeyiz, yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu."TRABZONSPOR HER ZAMAN HEDEFE OYNAYAN BİR TAKIM"Yazıcı, gelecek sezon Trabzonspor'un hedefleri konusunda da, "Trabzonspor her zaman hedefe oynayan bir takım. Büyük bir camiada bulunuyoruz. Trabzonspor her zaman en üstlere oynar. Biz de biraz daha eksikliklerimiz var, bunları kapattıktan sonra en yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.