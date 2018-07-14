TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

"İYİ BİR PERFORMANS GÖSTEREREK MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

FENERBAHÇE - LOZAN KARŞILAŞMASINDAN KARELER İÇİN TIKLAYIN

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bernard, Benfica'nın ardından West Ham United ile de bir görüşme yaptı.Shakhtar Donetsk ile kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan Bernard için West Ham'ın 7 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro maaş önerdiği kaydedildi. Bernard'ın bu teklifi de kabul etmeyip beklettiği, Londra'nın ardından Torino'ya geçtiği yazıldı.Bernard ve menajerinin en çok bu teklife sıcak baktığı, 10 milyon Euro'luk imza isteğinin karşılanmamasına rağmen 3 milyon Euro'luk maaş beklentilerine 4 milyon verilmesinin mutlu ettiği kaydedildi.Benfica ise Bernard'a 2.2 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası önermişti.bir dönem ilgilendiğiyeni takımı resmen açıklandı.Liverpool, İsviçreli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmmen duyurdu.Premier Lig ekibi'nin Xherdan Shaqiri için Stoke City'e 13.5 milyon pound ödeyeceği belirtildi.Geçen sezon Stoke City ile 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden2. Lig ekiplerindenile oynadığı hazırlık karşılaşmasındanmağlup ayrıldı.Yedek ağırlıklı kadro ile maça çıkan sarı lacivertliler, kalede Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Serhat Koç, Mehmet Ekici, Samed Karakoç, Josef De Souza, Chahechouhe, Eljif Elmas ve Alper Potuk 11'i ile maça çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe'de Şili'li savunmacı Isla ve Mehmet Ekici başarılı performans gösteren isimlerdi.İkinici yarıda Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı ile birlikte, H. Ali Kaldırım, Yiğithan Güvenli, Valbuena, Giuliano, Şener, Erten, Mehmet Topal ve Ahmethan forma şansı buldu.Lozan, 2. yarıda Kololli'nin 74. ve 77. dakikalarda bulduğu gollerle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Fenerbahçe genç savunmacısı Yiğithan'ın 83. dakikada ağları sarmasıyla farkı 1'e indirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 18 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile yapacak.Kayserispor'un Feyenoord'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu,dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da devam ettiren Kayserispor'da yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kayserispor'un geçen sezon iyi performans gösterdiğini ifade eden Bilal Başaçıkoğlu,diye konuştu.Göstereceği performansla tekrardan Milli takıma seçilmek istediğini belirten Başaçıkoğlu,şeklinde konuştu.