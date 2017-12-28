TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

TolgaNecipMitrovicFatihCanerTolgayOğuzhanOrkanArasMustafaNegredoKarcemarskasVrsajevicNumanMaxsöAnılTugayMusaÖzerSerdarRegattinCikalleshiSiyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.Kupaya bu sezon 5. turdan katılan, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda'ın rakibi oldu.İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı5-1 kazandı.Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak.Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı.2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.Premier Lig'de Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini alanmenajer, maçın ardından Şampiyonlar Ligi hakkında ilginç ifadeler kullandı.Maçın ardından yapılan röportajda "Şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Guardiola, "Messi hangi takımda oynuyor?" sorusuyla karşılık verdi. "Barcelona" yanıtı alan Guardiola, "O zaman onlar favori" yanıtını verdi.Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Basel ile eşleşti. Barcelona ise Chelsea ile kozlarını paylaşacak.Newcastle maçında 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kompany'nin durumu hakkında konuşan Guardiola, "Maalesef yine sakatlandı. Son üç yılda hep olduğu gibi" ifadelerini kullandı.