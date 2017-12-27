TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

27 Aralık TRT Spor canlı izlemek isteyenler ve TRT Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. TRT Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 27 Aralık TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

27 Aralık 2017 02:11
TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı
TRT Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 27 Aralık TRT Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?





TRT SPOR FREKANSLAR


BarcelonaLiverpoolChelsea gibi kulüplerinde radarında olan Southampton'ın savunma oyuncusu Virgil van Dijk için Manchester City devreye girdi.

Telegraph'ın haberine göre; Southampton, Manchester City'nin yaptığı 80 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Haberde; Liverpool'un sezon başında ısrarla istediği ancak transferini gerçeleştiremediği Hollandalı stoper için Barcelona'nın da ilgilendiği belirtildi.

Vincent Kompany'nin sık sık sakatlık yaşaması ve Guardiola'nın Mangala'yı beğenmemesi sebebiyle Manchester City'nin Van Dijk'i kadroya katmaya hazırlandığı vurgulandı.

Southampton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, bu sezon 14 maçta 1 gol attı.

Juventus'un Arjantinli golcüsü Paulo Dybala için Premier Lig ekibi Manchester United devreye girdi.


80 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Paulo Dybala için Manchester United, Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

DEV RAKİPLER

Haberde; Paulo Dybala için Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerinde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Dybala, bu sezon 25 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı.



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