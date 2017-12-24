TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...
- Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti Galatasaray
'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda maçta forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray
averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor. - Sahasında kaybetmiyor Galatasaray
, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.
Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray
, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti. - Üç futbolcu ceza sınırında Galatasaray
'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.Göztepe cephesi
Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray
'a karşı sahaya çıkacak. Galatasaray
'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray
'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.
Galatasaray ile Göztepe 14 yıl sonra rakip
Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.
İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.
- Ligde 51. randevu
Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
- Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.